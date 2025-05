Dia 22 te 25 di April 2025, cientificonan, autoridadnan di gobernacion y participantenan regional a bini hunto den capital di Brasil y via internet pa dos evento importante di ciencia marino, organiza pa Comision Oceanografico Intergobernamental di UNESCO (IOC-UNESCO): e Reunion Tecnico di Ciencia titula “A Warming Ocean in the Tropical Americas and Caribbean Region” y e di Diesocho Reunion Intergubernamental di IOCARIBE (SC-IOCARIBE-XVIII).

E Reunion Tecnico di Ciencia, teni dia 22 di April, a reuni expertonan y representantenan na nivel halto di tur parti di e region pa discuti e realidadnan cientifico di un lama cu ta birando mas calor y su impacto riba comunidadnan cerca di lama, ecosistemanan y economianan. Presentadornan a enfatisa esfuersonan nacional pa adapta na cambio climatico, fortificacion di sistemanan di advertencia tempran, y promove conocemento y cuido sostenibel di lama.

Durante e Reunion Tecnico di Ciencia, Reino Hulandes tawata bon representa pa cuatro orador:

– Dr. Marck Oduber di Aruba a introduci e reunion unda a indica cu mester di accion urgente pa trata e aumento di temperatura di lama di e region y resaltando e necesidad pa un ciencia integral, gobernacion inclusivo, y solucionnan alinia cu e SDG’s pa garantiza un futuro di nos lama regional cu ta resistente y sostenibel;

– Ex-Minister di Medio Ambiente di Aruba, Ursell Arends BSc, a destaca e beneficionan di inclui Derechonan di Naturalesa den Constitucion Nacional;

– Dr. Ryan Peterson di Aruba a duna un update riba e iniciativa CORVI (Climate and Ocean Risk Vulnerability Index) pa Aruba;

– Jonathan Zoetrum MSc di Corsou a duna un update riba e iniciativa di inteligencia artificial (AI) den tareanan di Meteo Corsou.

Fuera di e oradornan di Aruba tabata tin diferente otro orador di otro pais y/o instancia, cu a resumi e estado di clima regional y e pronosico relata na cambio climatico, a destaca e importancia di fortifica sistemanan di advertencia tempran, respuesta na calentamento di lama y florecemento peligroso di alga, y e necesidad pa solucionan natural pa resilencia pa areanan cerca di lama.

Despues di e sesion tecnico di ciencia, e siguiente tres dia di sesion intergobernamental (SC-IOCARIBE-XVIII) a sigui y delegadonan a:

– Aproba un roadmap actualisa pa e UN Ocean Decade den e region di America Tropical y Caribe, cu enfoke riba inclusion y coordinacion regional;

– Fortifica esfuersonan di alfabetisacion oceanico cu aliansanan nobo, incluso cu Georgia Aquarium di Merca y One Ocean Hub;

– Expande e iniciativa GOOS di IOCARIBE pa mehora observacion di lama y advertencia tempran pa peligronan di costa;

– Stimula planificacion espacial marino, investigacion di lama profundo, y apoya mercadonan emergente di carbon blauw;

– Avansa e mecanismo di coordinacion oseanico (OCM) bou di e proyecto PROCARIBE+ pa promove gobernacion oceanico integra;

– Duna prioridad na monitoreo di florecemento peligroso di alga, cu mas participacion di stakeholders y integracion di conocemento indigena.

UNESCO Aruba ta sumamente orguyoso cu e re-eleccion unanimo di dr. Marck Oduber di Aruba, door di e paisnan den region, como Presidente di e Board (hunta di directiva) di IOCARIBE. IOCARIBE awor ta consisti di representantenan di Aruba, Brasil, Trinidad y Tobago, y Venezuela.

Segun information duna pa sr. Oduber “E Board di IOCARIBE ta visualisa e region di Amerika Tropical y Caribe como un region di conocemento oceanico inclusivo resiliente—unda cu ta co-crea ciencia, ta empodera desaroyo sostenibel, fortifica resilensia climatico, y pone inclusion na centro, specialmente pa Islanan Chikito den Desaroyo (SIDS), pueblo indigena, hende muhe y hubentud,”

E reunion a enfatisa e compromiso di IOCARIBE pa co-diseña solucionnan basa riba ciencia pa gobernacion sostenibel di lama, specialmente pa SIDS y regionnan vulnerabel cant’i lama.

E resultadonan lo sirbi como contribucion pa preparacion di e Tercer Conferensia di Lama di Nacionan Uni na Nice, Francia (UNOC3), y pa e asamblea general di IOC-UNESCO na Paris, Francia na juni 2025.