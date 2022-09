Gustosamente MANA (Museo Arqueologico Nacional Aruba) ta extende un invitacion special na tur interesado di arkeologia y historia di Aruba pa participa na e webinar menciona, cu lo tuma lugar dia 29 di september cuminsando pa 2 or di merdia. E lectura digital ta tocante DNA antiguo, cu ta material di “cromosoma” saca di restonan arkeologico. E tecnica pa saca DNA antiguo a revoluciona e ramo di arkeologia y a resulta den perspectivanan nobo riba historia di humanidad y riba historia di nos famianan.

Recobra DNA Antiguo den regionnan tropical ta un reto grandi. E clima calor y humedo ta acelera procesonan kimico cu ta fragmenta e material genetico y ta haci dificil pa saca esaki.

Durante e ultimo cuater aña, un combinacion di metodonan nobo a yuda surpasa e dificultadnan indica. Dos estudio genetico a ser haci riba gran escala y publica na 2020. Nan ta sostene teorianan den arkeologia di Caribe cu ta revela e distinccion genetico entre e Periode Arcaico (prome habitantenan) y Periodo Ceramico. Tambe a descubri conexionnan genetico entre hendenan y islanan di Caribe.

E webinar ta un introduccion di DNA antiguo y su retonan specialmente den region tropical. Lo elabora riba e metodonan uza pa supera e retonan y e resultadonan logra den ultimo añanan. Sinembargo tin hopi pregunta pa contesta…

Muestranan di sitionan arkeologico di Aruba ta ser investiga actualmente pa yena e bashinan constata. Durante e lectura digital lo duna un resumen general di e resultadonan di conservacion di e materialnan genetico arkeologico di Aruba. Ademas lo indica cua muestranan lo sigui ser studia den un analisis genomico (di paarnan di cromosoma) mas amplio. E estudio ultimo menciona ta dirigi riba e diversidad genetico di Aruba durante su historia y ta investiga su conexionnan cu otro islanan den Caribe y tera firme di Sur America. Den e estudionan aki colaboracion cu arkeologonan Arubano ta instrumental.

E lectura digital aki ta pa lanta interes di publico general y pa haya mihor bista riba nan preguntanan relaciona cu historia humano antiguo di Aruba y Caribe. E lo ta na Ingles y ta na encargo di dr. Kathrin Nägele, cu ta un investigador post-doctorado na Instituto Max Planck pa Antropologia Evolucionario na Leipzig-Alemania. Dr. Nägele ta concentra riba historia di poblamento di Caribe y Gran Caribe. Durante su investigacion pa doctorado/PhD na Instituto Max Planck pa Ciencia di Historia Humano, ela bira experto den colecta DNA di regionnan cu poko preservacion di material genetico. E ta uza su conocimento y experticio den regionnan tropical, cu enfoke riba Caribe y Oceano Pacifico. For di su estudio pa biologo marino ela desaroya su punto di bista cu oceanonan ta conectornan y no barera. Entrante januari 2023 dr. Nägele lo dirigi su propio grupo di trabou cu ta enfoca riba poblamento di Caribe for di perspectiva di arkeologia genetico.

E lectura digital “Ancient DNA and the genetic history of the Caribbean” ta riba 29 di september awor, di 14.00 – 16:00 ora di Aruba. Pa participa conecta via:

Join Zoom Meeting

https://universiteitleiden.zoom.us/j/67443822977?pwd=d0hBaEhkY1FqVTFLM1hIVFZuVi9wZz09

Meeting ID: 674 4382 2977

Passcode: Q3c%1Uj7