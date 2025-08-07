Ramon Todd Dandre di Fundacion Lanta Papiamento a duna di conoce cu dia 9 di augustus ta nombra door di UNESCO como dia internacional di e pueblo indigena, nan ta e pueblo cu t’ey foi hopi siglo caba.
Por ehempel si nos tabatin nos hendenan di Caiquetio esei ta nos grupo indigena di Aruba, nan tabata na Aruba, Boneiro, Curacao, y parti Venezuela y Colombia, pero nan a disparce y a caba, y lamentablemente asina e lenga caiquetio ta instinto nos no sa con pa forma un frase den caiquetio, nos sa si cu caiquetio ta un lenga arawak e tabata hopi parecido cu nos ta kere n’e lenga di Guaijira Colombia.
Nos t’ey papia di e lenganan indigena di nos region mas cu tur. Pakico UNESCO pa boga verfeviamente pa preserva e lenganan di mundo pa no muri bay perdi, pasobra cu lenga bo ta preserva bo cultura historia y lenga ta nos bida. Diasabra awor tur hende ta invita pa Biblioteca Nacional pa 4’or di atardi pa papia di nos lenganan Indigeno.