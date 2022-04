Rev. Pastor Jairo Maduro y Rev. Pastor Jose Nava di Parokia Inmaculada Concepcion y henter e Comunidad di Santa Cruz ta invita Aruba engeneral pa e celebracion di Diadomingo di Rama.

Mayan diadomingo 10 di April 2022.

Pa 8’or di mainta lo cuminsa cu e bendicionamento di Rama, y tur presente por haya nan Rama bendiciona pa cana hunto den e Procesion.

Ministerio di Musica Misioneros De Jesus Aruba tambe lo tey riba un trailer bisti na Israelitanan, tocando alabansa na nos Señor.

Y nos ta bai recordando riba e Entrada Triunfante di nos Señor Hesus na Herusalem.

Tur persona cu desea por bin bisti na Israelitanan. Y ta haci yamada pa tey tempran cu nos ta sali na ora, 8:00 am. E procesion lo sali for di Plaza pariba di Misa Inmaculada Concepcion y ta pasa den e rotonde, bai den direcion pa Colegio San Hose, y ta yega pabao di Misa pa sigi cu Lectura di e Passion di Cristo y Celebracion Eucaristico.

Acaso si bo no por cana den procesion of no por bai Misa, por para banda di caminda cu auto y recorda hunto cu e pueblo di Dios pasando, riba e Entrada Triunfante di nos Señor Hesus na Herusalem. Y ricibi bo bendicion pa uni den alma y curason cu Cristo Hesus.

Por scucha esaki via di Radio Mas 105.1 momento cu e misa cuminda parti paden.

