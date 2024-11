Ministerio di Asuntonan Economico, Comunicacion y Desaroyo Sotenibel conhuntamente cu Iniciativa pa Desaroyo di Empresa Arubano (IDEA), unidad di Departamento di Asuntonan Economico, Comercio y Industria (DEZHI) ta organisando un biaha mas e famoso: ‘Kidpreneur$ Bazaar 2024’.

E dia aki e muchanan lo bini hunto pa bende nan producto cu nan mes a crea, y asina siña y desaroya nan habilidad pa bira un negociante den futuro.

E evento aki lo tuma luga den Caya Grandi di Oranjestad riba Plaza Daniel Leo (pabou di Zara), diasabra, 30 november di 6:00 pm pa 9:00 pm.

E anochi aki lo bay tin shopping night, banda musical y tambe un y tur lo por disfruta di e luznan di pasco y e kerstboom grandi, mientras bo persona ta haya oportunidad pa ‘Cumpra Local’ den Caya grandi di Oranjestad. Tambe lo tin Dino Jump, Cotton Candy, Face Painting y mucho mas pa e muchanan.

Si acaso bo yiu ta entre e edad di 9 pa 17 aña y ta desea di bende su productonan manera pintura, arte, mata di fruta, berdura of herbal (agricultura), bolo, koeki, cos dushi, juice natural of otro articulo creativo, por tuma contacto cu nos na IDEA.

Mirando cu tur e muchanan cu lo participa den e evenemento aki ta menor di edad, nos tin e siguiente rekisitonan pa nan por participa:

Tur mucha MESTER TA ACOMPAÑA, door di un persona mayor di edad (18 aña of mas);

E Bazaar aki ta special pa mucha di 9 te cu 17 aña;

Mayor(nan) mester ta presente na e actividad menciona pa tira bista riba nan yiu;

Cada mucha ta keda bou responsabilidad di nan mayor/voogd e dia aki;

Sea asina bon pa bin cu bo mes decoracion pa decora e yiu su mesa (nos lo tin mesa y stoel disponibel);

Laga e muchanan cana cu placa pa cambia (wisselgeld) y laga nan prijs nan productonan pa bende riba florin henter manera (3, 5 of 10 florin, y no 1,20 of 5,25 of 9,70 florin).

E intencion ta pa cada mucha haya suficiente conocemento pa loke ta trata servicio, compra, benta y maneho di placa, ademas di loke e benta di e producto ta genera.

Participacion ta completamente gratis y nos ta invita pueblo di Aruba pa bin sostene nos muchanan y pasa un anochi festivo cu famia.

Pa por participa of haya mas informacion, por yama Judella of Louella na IDEA, tel.no. 521-2440/ 521-2439 of tambe por manda un email na, [email protected]