Invitacion pa dos concierto cu e incomparabel guitarista Luis Quintero

Den su afan pa yuda Aruba Symphony Festival, Luis Quintero, e internacionalmente famoso guitarista cu a toca recientement na Aruba, ta bolbe nos isla pa duna, no uno, pero DOS concierto, gratuitamente. E prome concierto lo ta Diasabra 14 di December cuminsando 7’or di anochi pa habri un cena gourmet na Azure Beach Residences caminda nos famoso chef Arubiano

Urvin Croes lo ta encarga cu e parti gastronomico. Pa un contribucion di $85.00 na Aruba Symphony Festival bo ta wordo sirbi cuanto cu bo kier come y cuanto biña, refresco y awa cu bo kier bebe. Chef Urvin ta duna su talento y fama como su contribucion na e campaña pa salba Aruba Symphony Festival. Azure Beach Residences tambe ta pone su facilidadnan gratuitamente na disposicion di e concierto como nan contribucion na e causa. E di dos concierto di e maestro Luis Quintero lo ta e siguiente Diadomingo 15 cuminsando 12’or di merdia den e salonnan di baile di Hyatt Place Aruba cu a caba di habri banda di Aeropuerto Internacional Beatrix. Prome cu e concierto, Hyatt Place ta ofrece den su comedor un brunch suculente estilo buffet cuminsando 10’or di mainta. E pakete di brunch y concierto tin un prijs di $50.00. P’e concierto so, e entrada ta $20.00. Como nan muestra di solidaridad cu Aruba Symphony Festival, Hyatt Place Aruba no ta cobra pa uzo di nan facilidadnan. Entrada pa e concierto pa muchanan te cu 16 aña ta $10.00. Tickenan pa tur e eventonan ta disponibel na Azure Beach Residences, J.E. Irausquin Boulevard #260, of yama na 525-3600. Por contacta tambe Clyde Harms na +297 738-8843 of na [email protected]; Johnny Croes na [email protected] y nr di cel +297 592-3762 y Jontsje Tilma na [email protected] y cel nr. +297 594-9999. Luis Quintero ta yuda. Urvin Croes ta yuda. Azure Beach Residences y Hyatt Place Aruba ta yuda. Hopi hende y instancia ta yuda. Awor ta toca na ABO pa cumpra algun tikete pa e concierto(nan) pa yuda salba Aruba Symphony Festival. No perde e oportunidadnan aki.

