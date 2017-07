Invitacion na tur karateca pa atende seminario dia 5 y 6 di Augustus

Cu mucho gusto Asociacion Arubiano di Karate-Do Shotokai (Dojo Shocokan Karate-

Do Aruba) ta extende un invitacion pa tur karateka interesa den e participacion na e seminario

‘Explosion karate’ cual ta bay tuma luga riba diasabra 5 y diadomingo 6 di Augustus 2017 na Compleho Deportivo Frans Figaroa na Noord.

Trayectoria

E seminario aki ta wordo duna door di e instructor di karate “Shihan” Victor Garrido (di 7 Dan) di e Asociación Venezolano de Karate Do Shotokai” y “Federación Internacional Shotokai”.

“Shihan” Victor Garrido ta e persona cu a funda Shotokai na Venezuela na aña 1989. E tin un trayectoria largo den karate (estilo shotokan tradicional) como campeon di “kata” (combate imaginario/tecnico) y “kumite” (combate/bringamento real) na e campeonatonan anual di New York na Merca. Tambe el a forma parti di e Seleccion di Venezuela pa varios aña. Actualmente e ta un arbitro Panamericano y ta dirigi e Federacion Internacional Shotokai.

Seminario

Ta un honor pa Dojo Shocokan Karate-Do Aruba conta cu e participacion di e karatekanan di Aruba. Un invitacion a bay pa Dojo Ryubu Kai, Dojo Shibumi, Dojo Shoshinkai, Dojo Gyoseki Kan, Dojo Budokan, Dojo Makotokan y Aruba Karate Institute. Tur karateka di edad 6 aña te cu adulto por participa. E orario di e seminario ta diasabra 5 di Augustus 2017 di 12:00 or pa 14:00 or (pa karateka di 6 aña – 12 aña) y di 15:00 or pa 17:00 or (pa karateka di 13 aña te cu adulto). E seminario di diadomingo 6 di augustus tin e mesun orario. Pa mas informacion por comunica cu instructor di karate, Sensei Alberto Gonzalez Lujan, na 7451189.