Investigacion grandi na varios negoshi pa cu traficacion di hende

For di dia cu a lanta e departmanto di traficacion di hende na Cuerpo Policial, oficialnan tin varios caso bou investigacion. Varios comerciante hindu a keda investiga den nan na luna di Februari a keda deteni pa loke ta sospecho di traficacion di hende cu a pone cu e caso aki a bira uno grandi y Ministerio Publico ta dunando e recherchenan e apoyo completo pa sigui cu e investigacion pa gara e personanan y comerciante envolvi den e traficacion di hende y ta bin traha como un cheap labor na Aruba. Diamars a bishita un restaurant den Weststraat y diaranson a sigui bishita mas negoshi hindu den Weststraat y hasta a haci bishita na DIMAS, pa investigacion. Na e negoshinan a tuma belasting di administracion y computer y celularnan. No tabata tin ningun detencion ainda durante e bishita na e luganan. No por descarta cu por tin posibel empleado publico envolvi den e caso aki. E taskforce di traficacion di hende cu mas departamento ta sigui cu e bishitanan pasobra tin basta denuncia di companianan cu ta haci traficacion di hende.

Comments

comments