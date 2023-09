Diadomingo for di oranan di anochi un mama a presenta na warda di Polis Oranjestad pasobra su yiu muhe cu ta menor di edad cu tin 14 aña a informa su mama cu un hmober a viole contra su boluntad e ta sinti su mes dolor y no bon. Segun informacion ricibi ta cu e yiu muhe lo a keda viola pa e amigo di su tata, prome a bisa cu ta na cas di mayor pero e mama lo ta bisa cu esei no ta e caso.

Di biaha a pone JZP y demas oficialnan na altura di e caso serio aki.

Ambulance a keda dirigi pa warda di Polis y a hinca e mucha den ambulance, mientras cu e mama tabata cla pa bay hospital e tata a presenta. Aki dilanti warda di Playa a start un discussion formal entre mama cu tata, mama ta acusa e tata cu ta pa su culpa e cosnan aki ta pasa. Situacion a bira tenso dilanti warda y polis a bisa e mama pa bandona e sitio bay hospital warda su yiu.

E tata a bay staciona su auto pa combersa cu polis pa sa kico a pasa. Aki e oficialnan a papia cu e tata y splice kico e yiu muhe a declara cu ta un amigo di dje a haci e acto inmoral cu e menor di edad.

E investigacion a sigui te anochi laat y dialuna a habri cu e caso ta andando ainda pa cu JZP pa asina pronto pone man riba e sospechoso.