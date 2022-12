Reino- Na Hulanda Ministerio Publico a cuminsa un investigacion penal contra di e banco Rabobank. Rabobank a bira un sospechoso den un investigacion den combatimento di laba plaka. Den caso nan di plaka cu ta pasa na banco ta responsabilidad di e banco mes y Ministerio Publico. Ministerio Publico tin e pregunta cu si Rabobank a hasi suficiente den informa pa combatimento di labamento di plaka den caso nan di financiamento di terorismo.

E comienso di investigacion ta paso De Nederlandsche Bank (DNB) a haci un denuncia. Den pasado DNB a hala atencion di Rabobank caba pa cu e caso aki. Comienso di anja pasa Rabobank mester a paga un multa di mei miyon euro pa no cumpli cu control na labamento di plaka. Riba e multa aki tambe Rabobank no a cumpli y a pone cu DNB mester a actua mas fuerte. Pa es motibo e ccaso penal aki no ta bini di sorpresa.

Rabobank ta yuda di nan mes cu e investigacion aki. Segun vocero nan di Rabobank nan ta trahando duro riba e plan pa drecha caminda cu nan a hasi fout. E banco tin como regla cu den situacion nan asina no lo tuma cliente nan nobo unda cu tin hopi plaka ta circula. Desde 1 di october a wordo nombra un “Chief financial economic crime officer” (CFECO).

Problema pa basta largo caba

Pavia di e control di labamento di placa otro banco nan tambe a yega di haya nan den problema. Ehempelnan di banco ta ING y ABN Amro. Nan caso tabata encera un cantidad di placa den miyones di euro. Na 2018 ING mester a paga 775 miyon euro un record nobo y ABN Amro a haya na april 2021 un suma di 480 miyon euro pa paga.

Afspraak di prijs den secresia

Comienso di siman aki a wordo conoci cu e Europese Commissie Rabobank y Deutsche Bank ta sospecha di a haci afspraak nan di prijs den secresia entre 2005 pa 2016

Si den e investigacionan contra Rabobank wordo prueba e ora ta posibel nan lo haya multanan. E multa nan cu Rabobank lo por haya ta 2 biyon euro.