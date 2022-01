Bao guia di Ministerio Publico, Polis ta investigando morto di Luis Angel Figueroa Flores di 20 aña di edad, kende riba 17 oktober ultimo a cay desde piso mas halto di Paseo Herencia. E investigacion aki no ta cla ainda y no a detene ningun sospechoso.

Generalmente Ministerio Publico no ta bisa nada den casonan asina unda no tin un sospechoso deteni ainda.

Pero den e caso aki ta otro, mirando cu e team investigativo a bin ripara cu riba social media tin hopi informacion y noticianan incorecto circulando tocante e caso.

E informacionnan y noticianan aki, cu ta wordo presenta como berdadero, en realidad ta resulta di no ta berdad.

Por ehempel, tin un persona cu a publica un video tocante e supuesto hechonan rond di morto di Figueroa, y cu despues a wordo yama pa Polis y scucha como testigo, unda el a bin na admiti cu ta inventa el a inventa tur esaki.

Mester ta duidelijk na un y tur cu esaki ta costa hopi capacidad di Polis y ta bay a costo di e adelanto y conclusion di e investigacion.

Ademas e rumornan y noticianan falso aki riba social media ta innecesariamente causa mas dolor ainda cerca famia di e difunto.

Polis ta spera di completa e investigacion medio maart, mientrastanto e famia lo wordo informa tocante e resultadonan, despues di cual decisionnan por wordo tuma.

Ta haci un yamada na testigonan cu ainda no a bin dilanti, pa meld nan mes na Recherche di Noord of tuma contacto cu tiplijn na telefon 11141.

Comments

comments