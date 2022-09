Diahuebs durante dia cu tur hende ta trahando y ariba den DIMAS a cuminsa cu un reunion pero un mensahe a yega cerca di e directora sra Kathy Paskel segun informacionnan di nos fuentenan den DIMAS cu a pone e directora den shock, ora a haya ordo di departamento di seguridad nacional di Aruba cu su man drechi hurista Jacqueline Harewood tin cu keda suspendi. A pidi 6 siman pa suspense Jacqueline debi na un caso grandisimo cu tin bou investigacion unda VDA cu ta e departamento di seguridad nacional di Aruba ta investigando un caso basta grandi cu tin conexion cu te hasta GNC unda Krammers su rapport a sali negativo pa bira director.

Segun fuentenan a indica cu e reunion a para y tur hende a haya un baño di awa ora e anuncio a yega na DIMAS cu sra Jacqueline tin cu bandona e edificio di biaha y no tabata permiti pa ta den e reunion mas y tur tristo a bandona e edificio. Pa algun tempo caba coleganan di DIMAS cu a aserca nos redaccion a informa cu e situacion den DIMAS no ta di canta macamba di tanto e directora y su man drechi y nan a cansa.

E segun fuentenan y DIMAS no por confirma esaki na medianan ainda ta cu ta trata un caso serio di ASILO unda cu esaki ta keda encarga specialmente den sra Jacqueline su man y cos a bay robes cu scondemento di documento cu ta costando pais Aruba miles di florin pa dia y un debe cu casi ta yegando Miyon di florin, cu sigur ta un peso mas pa e caha di gobierno. Mucho no por menciona pero ta un caso cu te hasta a bay corte te cu e señora a gana su caso pero capricho di hende GNC a deporta e señora y ta for di nos isla, pero Aruba ta colgando na un debe grandisimo pa cierto empleado publico cu ta kere nan por podera di nos leynan.

Lo keda pendiente momento cu DIMAS e directora por sali splica e situacion bochornoso aki cu ta un mancha pa pais Aruba ora esaki yega den medianan internacional con a trata cu persona cu a pidi ASILO. Sigur di bon fuentenan tin mas cabes pa cay.