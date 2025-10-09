Diaranson atardi a tuma luga un recorido den centro di ciudad, caminda Minister Baba Herdé como Minister Geofrey Wever, acompaña pa varios inversionista/ comerciante, a haya informacion valioso riba e status di diferente edificio den centro di ciudad.
Representante di e grupo grandi di inversionista aki, Elton Arends a comparti e e intencion y/of plannan cu tin cla pa diferente edificio den Caya Grandi. Hopi di nan ta den pleno renobacion of pronto lo cuminsa cu e proceso aki.
Minister di Infrastructura Rene Herdé a indica cu en berdad bou di gobernacion anterior di AVP, a cuminsa cu renobacion di centro di ciudad pero lamentablemente durante e ultimo shete aña y mey no a haci practicamente nada mas.
Awo ta e momento pa continua unda cu a keda. Ta renoba y dune un empuhe mas grandi na e plannan, caminda a cuminsa cu un capital substancial (1miyon) pero lo tin mester di hopi mas pa logra esaki.
Henter e renobacion di centro di ciudad ta yena di ideanan creativo cu ta haya for di e bon cooperacion di e comerciantenan, inversionistanan y habitantenan di Caya Grandi.
Di parti di gobierno lo haci uzo di diferente instrumento pa logra e meta aki, cual por ta den forma fiscal, legal, facilidad cu por duna manera entre otro permiso (precario) y asina stimula inversion.
“Tin cu bay bek na bida normal den Caya Grandi”
Minister Herdé ta mira un Caya Grandi caminda hende ta biba aden, caminda restaurant ta keda habri den oranan mas laat y asina stumila e bida bek den centro di ciudad.
Intencion ta pa cuminsa cu e dos cayanan crucial, esta Caya Betico Croes y Wilhelminastraat pa despues continua den e area rond di John G. Emanstraat, area di Rancho, parti cu ta yega Dakota, Companashi y e parti den centro.
No ta anticipa cu lo finalisa e plan completo den e proximo tres añanan pero si cu Aruba, bao maneho di cualkier partido den gobierno, realisa cu esaki tambe ta Aruba, tambe ta economia di Aruba, caminda hende ta biba y tin cu inverti den dje, tin cu crea e bida cu nos kier pa Aruba, aki den centro di ciudad tambe.
Esaki ta apenas e comienso y tin hopi mas pa haci y ta habri pa tur cu tin idea y ta dispuesto pa inverti pasobra e no ta di pa gobierno, sino pa Aruba completo.