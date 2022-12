Merca- E politico George Santos a gana tur limite di gañamento, despues cu a descubri cu su curriculum tabata un fantasia. Santos a bisa cu ta yiu di migrantenan y cu e ta un ehempel total di “e soño americano”. Den su curriculum e ta menciona cu el a traha na lugarnan importante di Wall Street y cu el a caba un estudio universitario. Nada di esaki a resulta di ta berdad. Tampoco no ta berdad cu el a crese den un ambiente familiar di pobresa, ni cu e ta hudiu. Pa finalisa hasta e tabata gaña cu e ta homosexual. Un situacion cu a cay tur hende di sorpresa, despues cu el a wordo eligi como candidato pa Congreso di Merca pa representa e Estado di New York. Apesar di tur gañamento toch e ta bay eherce su trabou cuminsando for di 3 di Januari 2023 den e sesion legislativo nobo na Merca.