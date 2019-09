Invasion di Area 51 ta Diabierna 20 di September y akinan tin tur loke bo mester sa di dje

Bo ta corda den luna di Juli ultimo tur hende a bira loco bisando cu nan ta bai invadi e base aero secreto Mericano conoci como Area 51? Wel aparantemente esaki ta bai sosode of por lo menos ta programa pa sosode mañan Diabierna 20 di September, 2019. Kizas technicamente el a wordo cancela pero te ainda tur hende ta papiando di e evento aki, intercambiano “memes” y ja caba dos persona a wordo deteni pa a subi e tereno restringui aki sin permiso. Pero kico tur bo mester sa di e evento aki??? Wel si por corda den luna di Juli riba Facebook a cuminza circula un evento jama “Storm Area 51: They Can’t Stop All of Us”, caminda cu miyones di persona a inscribi nan mes y a like e evento y pone cu nan ta atendiendo e evento aki tambe. “Conspiracy theorists” ta kere y ta di opinion cu e area ta wordo mantene secreto pasobra tin actividadnan extratereste tumando lugar eynan y cu Gobierno Mericano ta manteniendo extraterestenan eynan.

Obviamente pa invadi e area aki ta un idea stupid, ya cu Gobierno a mustra cu tur esnan cu drenta sin permiso lo wordo tira. Esta cu e militarnan eynan cu ta cuida e lugar tin orden pa tira kende cu ta cu invadi e lugar sin permiso. E evento riba Facebook a describi e plan bisando: “Nos lo topa na Area 51 Alien Center Tourist Attraction y asina nos lo cordina e entrada. Si no Naruto Run, nos por move mas lihe cu e balanan. Ban wak algun extratereste”. By the way, “Naruto Running” a wordo yama dor di e serie anima Hapones Naruto Uzumaki caminda e ta basicamente sprint cu su mannan gestretch patras di su lomba. E teoria ta cu si tur hende bai Area 51 hunto, Gobierno Mericano literalmente no lo por tira tur hende. Y asina por logra finalmente “mira algun extratereste cu e “conspiracy teorists” ta kere cu ta wordo scondi eynan. Pero kico tabata e respuesto di Gobierno Mericano? E cos aki cu ta mustra di ta un “prank” inocente a haya toch un respuesta bastante fuerte di Gobiero Mericano caminda nan a bisa cu nan ta “cla” pa enfrenta e evento aki y cla tambe pa protege tur area perteneciente na Gobierno Mericano.

Laura McAndrews, vocero pa US Air Force, a declara na prensa cu nan sa di e evento y cu Area 51 ta un open training range pa US Air Force y nos ta descurasha tur hende pa purba di penetra den e area aki caminda e militarnan Mericano ta train. US Air Force semper ta cla pa defende interesnan y propiedad Mericano. Pues den otro palabra no ni tribi drenta! Pero kico e organizadonan di e evento aki a haci? Un di e usuarionan riba e evento aki kende a bini cu e “plan” a post un declaracion bisando: “P.S. Hello Gobierno Mericano, e cos aki ta un joke, y mi no tin intencion pa sigui cu e plan aki. Mi a djis pensa cu lo ta pret pa cuminza un ambiente riba internet. Mi no ta responsabel pa esnan cu dicidi cu berdaderamente nan ta bai invadi Area 51”. Matty Roberts, un studiante di 20 aña di edad kende a inicia e evento aki como un joke tambe, a hala atras despues di preocupacionan riba e infrastructura y e invasion di Area 51 a wordo cancela, well por lo menos technicamente. Roberts a declara na prensa: “E tabata di sosode un of dos dia. Nos a mira e red flagnan y nos a hala atras of nos por a ignora esakinan y laga e evento bira un ‘Fire Festival 2.0’ riba nos consenshi. Esey ta algo cu mi no kier ta parti di dje”. Roberts y e otro organizadonan di e evento, a cambia tin planea un festival di musica den centro di Las Vegas. Pero kico dia e invasion di Area 51 ta planea?

E evento riba Facebook ta bisa cu e invasion ta programa pa September 20, 2019 y ta for di 3’or di madruga pa 6’or di mainta. Area 51 ta keda den un otro time zone pues tin diferencia di shete ora atras compara cu United Kingdom. Kico lo pasa si hende purba drenta den Area 51? Si tur cos bai segun plan, dos miyon persona lo invadi Area 51 dia 20 di September, 2019. Definitvamente nan no ta bon bini. Y borchinan di aviso tur rond di e luga ta bisa bon cla cu esanan cu drenta sin permiso lo wordo trata cu “deadly force”. Segun un coranta Mericano, den 2014 un tour bus accidentalmente a pasa bai sin tene cuenta cu e borchinan di aviso. E bus a wordo intercepta pa militarnan y tur hende den e bus a wordo avisa cu nan ta bai wordo deteni y mester paga un multa. E chauffeur a haya un multa bastante halto. Pues si tin hende cu kier sigui padilanti cu e invasion di Area 51, nan lo core risico di keda deteni, haya multa y si, wordo tira tambe. Pero cuanto hende aparentemente lo bai invadi Area 51? E evento original riba Facebook tabatin casi dos miyon persona a marca cu nan ta atendiendo e event aki y un otro miyon hende mas a marca di lo atende prome cu e evento a wordo kita. E evento a wordo delete y un otro a wordo crea. Esaki tabatin algun mil hende a marce cu nan ta atende e evento nobo aki. Sinembargo, ya caba tabatin hende cu a wordo deteni pa tabata serca di e zona aki. Pero ta parce cu apesar di e peligernan obvio cu tur hende sa di dje, esta di wordo tira, algun persona ainda ta purbando den cierto forma invadi Area 51. Tin hende caba cu a wordo deteni despues cu nan a yega demasiado serca di e area cu tin vigilancia 24 ora pa dia dor di militarnan.

Dos asina yama “You Tubers” cu a viaha for di Hulanda pa Nevada a bishita e zona y a wordo deteni debi cu nan a drenta e luga sin permiso. E hecho aki a tuma luga dia 10 di September, 2019 ultimo. Un auto a wordo para serca di e porta di entrada, aproximadamente tres miya leu di e area protehi aki. E auto tabata pertene na Govert Charles Wilhelmus Jacob Sweep di 21 aña di edad y Ties Granzier di 20 aña di edad. Polis a bisa cu nan a mira e borchinan di aviso di no drenta pero tabatin kier a tira un bista den e facilidadnan. Ties Granzier a declara na Polis cu e ta un “Youtuber” y varios camera, laptop y drone a wordo haya den e auto. Nan a haci cierto grabacionnan di e area y nan a wordo deteni y acusa di invasion di un area gubernamental militar. Bo lo por haya vuelo pa jega eynan? Obviamente bo por haya vuelo pa aeropuertonan den sercania di Las Vegas. Sinembargo, Federal Aviation Administration lo bai “shutdown” espacio areo riba Area 51 just por si acaso. Ya caba tin restrincion di vuelonan pa e area aki for di September 18 pa 22 di September 2019 caba y no tabata un coinsidencia cu e “invasion” aki ta bai tuma luga net den medio di e fechanan aki, esta Diabierna 20 di September, 2019.

