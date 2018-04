Introduci Ley Condicionnan Laboral pa Siguridad, Salud y Bienestar

“Awe ta dia internacional di Siguridad, Salud y Bienestar na trabou. Como e Mandatario encarga cu Labor mi no tabata kier pa e dia aki pasa bay sin informa Pueblo di Aruba di kico tur nos ta haciendo pa percura pa siguridad, salud y bienestar laboral”, Glenbert Croes ta declara.

Tur hende ta traha pa nan pan di cada dia, pero bo ta sinti bo safe na trabou?

Abo, un colega of un conoci a yega di experiencia un alergia inexplicabel na trabou?

E edificio ta yen di biskim y ningun hende ta haci nada? A yega di pasa un accidente na trabou? Esaki ta algun di e situacionnan pa ilustra ta na kico nos ta referi.

Trabou

Tur trahado merece un trato digno na pia di trabou. Esaki ta encera por lo menos un bon condicion di trabou. E trahado merece di por traha den un ambiente sigur, sin cu e mester teme pa su salud of pa su bida (seguridad). Un empleado ta traha duro pa por gana su pan di cada dia, pa por tin su luga di biba, pa por mantene su famia y manda su yiunan scol, bay cu nan vakantie. Pero si e mesun luga ey na unda e ta traha no ta safe, y e haña un malesa relaciona cu su trabou? Ata e trahado no por cana bon mas, no por hunga bala cu su yiu ni bai vakantie mas. Kizas e no por uza su man 100% mas, e no por carga su nieto nunca mas.

Esaki ta un storia? No, esaki ta un hecho cu ta pasa mas frecuente di loke nos ta pensa. Corda bek na e caso recien na Aruba unda un empleado a kima na pia di trabou. Un otro caso unda cu un trahado a cay for di halto. Esakinan ta apenas algun caso cu ta sali den publicidad.

E hecho ta cu Gobierno no tin un sistema di registracion adecua pa registra tur e caso nan aki y mucho menos un ley y departamento indica pa tin un miho bista y mehora e condicion di trabou di tur trahado. Esaki ta aceptabel?

Siguridad

Di e poco cifranan confiabel cu ta dispone di dje ta conoci cu for di e fondo di accidente, entre aña 2012 cu 2015, Gobierno di Aruba a paga alrededor di 8.9 miyon florin. Ta paga mas di 2 miyon pa aña na un cantidad remarcabel di hende cu a sufri un daño na nan salud na trabou. Esaki ta sin conta e caso nan cu ta wordo silencia. Traha (of haci) un trabou na Aruba ta safe? E cifranan ta papia pa nan mes.

Derecho humano

For di e punto di bista di e trahado e condicion di trabou actual no por keda asina, pa motibo cu e ta un derecho. No ta un fabor pa urgi gobierno mehora e seguridad na trabou. Hende tin derecho di un trabou safe! Aruba a ratifica e Tratado riba e Derecho Economico, Social y Cultural y esaki ta vigente desde Status Aparte. Pero nunca, ningun Gobierno di Aruba a inverti na mehora e condicion di trabou.

Comercialmente factibel

Pero e ta costa hopi placa toch? E no mester costa un inversion multi miyonario ni lo tuma añas pa paga bek. Al contrario, den un presupuesto menos cu 2 miyon Florin, Aruba por introduci un ley y departamento cu lo facilita y mehora e condicion nan di trabou. No solamente esey, pero tambe e ley lo por wordo introduci den fase. Esaki lo reparti e gastonan den e siguiente añanan di tal manera cu e lo no ta un peso cu comercio lo no por carga of cu lo stroba inversionnan di comercio.

Asina ta cu e prome aña lo facilita y yuda tur doño di trabou con pa, hunto cu su empleadonan, mehora e condicionnan di trabou, y pa den un plan di trabou ehecuta e inversionnan necesario. E plan aki por wordo ehecuta den fase den transcurso di añanan nos dilanti, segun e crecemento economico ta duna.

Mas ainda, un mihor condicion di trabou lo trece cu ne un cantidad di oportunidad economico y laboral. Un ley moderno por traha espacio pa profesional nan registra y duna servicio como experto den e ramo di siguridad of salud, riba e tereno di condicion di trabou. Esaki lo crea mas productividad y un miho economia. Te hasta e yiunan di tera cu a bai studia den region tin e oportunidad pa por bin eherce nan trabou como medico controlador of medico di comercio pa medio di e ley aki. E oportunidad aki lo trece un alivio sigur pa hopi Arubiano y nan famia cu nan por wak otro atrobe y pa e yiu nan di tera por traha dignamente den nan profesion y alabes yudando nos pais progresa.

Termino corto

E concepto di ley y e plan pa mehora e condicionnan di trabou t’ey caba! Glenbert Croes, Minister di Asunto Social y Labor, kier wak e ley aki realisa pa e bienestar di tur trahado na Aruba. E concepto di ley a pasa un preparacion amplio. Despues di consulta gremionan lo manda esaki Raad van Advies y ora tur cos ta cla lo e bay Parlamento di Aruba pa su aprobacion. Tambe lo mester sinta cu e tripatit (gremio di Doño di trabao y Sindicato representante di e trahado) Si tur cos cana conforme e plan, dentro di 6 luna e ley aki lo por ta un hecho. Mientras tanto tur plan ta cla caba pa prepara un organisacion y un Inspeccion pa por promove y facilita e implementacion di e ley aki. Prome cu december 2018 Aruba lo conoce un mehoracion di siguridad, salud y bienestar na pia di trabou.

April 25, 2018

