Introduccion di visa pa ciudadanonan Venezolanonan a keda formalisa desde 15 di januari ultimo

Obligacion di Visa pa Venezolanonan mientras cu frontera cu Venezuela ta permanece cera Despues di deliberacionnan intensivo entre e partnernan den Reino durante añanan, finalmente a dicidi den 2019 cu ta haya necesario pa introduci un obligacion di visa pa ciudadanonan Venezolano cu tin intencion di biaha pa Aruba of demas paisnan formando parti di Caribe Hulandes.

E implementacion di e obligacion di visa pa ciudadanonan Venezolano ta forma parti di instrumentonan migratorio cual paisnan den Caribe Hulandes ta implementando cu e meta pa regula y maneha e fluho migratorio na un manera mas prudente y responsabel.

E introduccion di e obligacion di visa pa ciudadanonan Venezolano, a sosode caba na diferente otro paisnan den region di Latino America y Caribe. Inicialmente e implementacion di visa pa ciudadanonan Venezolano pa Aruba tabata planea y a wordo anuncia cu e lo a bin na vigor entrante di 1 di april 2020. Sin embargo, debi na e pandemia di COVID19, a haya necesario pa aplasa su introduccion.

Frontera ta permanece cera

E introduccion di visa pa ciudadanonan di Venezuela, ta para los di e (otro) topico di apertura di frontera cu Venezuela. En concreto por informa cu te ainda, maske deliberacionnan ta andando, no tin fecha palabra ki dia e frontera entre Reino Hulandes y Venezuela lo bolbe habri y bou cual condicionnan.

Otro instrumentonan pa maneha fluho migratorio banda di e introduccion di visa como un medida pa control di antemano riba e fluho migratorio, lo implementa tambe instrumentonan, manera:

– A-ESTA (pa autorisacion di viahe)

– APIS (pa e pre-screening di informacion di e biahero)

– Online ED-Card (Embarcation and Desembarcation Card)

Restriccion den servicio di visa pa Caribe Hulandes debi na COVID 19

Relaciona cu COVID19 ta recorda cu actualmente Ministerio di Asuntonan Exterior tin e posibilidad pa brinda solamente servicio limita di procesamento di peticionnan pa visa pa e paisnan den Caribe Hulandes y ta unicamente pa casonan considera como vital y esencial.

Como vital of esencial ta ser considera e siguiente categorianan momentaneamente pa Aruba:

– Personanan cu a ricibi un VTA (admision temporal pa Aruba) pa motibo cu lo bin establece nan mes na Aruba.

– Biaheronan M.I.C.E pa motibo di reunion (Meeting), incentivo (Incentives), conferencia (Conferences) of exposicion (Exhibitions).

– Biahenan di negoshi, interes of vinculo comercial of como parti di un mision economico. – Doño di un propiedad na Aruba (residencia, condominio, time-share).

Pues bishitanan pa turismo (familiar etc.), procedente for di paisnan cu rekeri visa, ta conta cu medidanan tuma relaciona cu COVID19 y e servicio di procesamento di visa pa esakinan te keda suspendi te cu proximo aviso.

Exoneracion di obligacion di visa

1 Personanan cu ta biahando di transito;

2 Personanan cu ta solamente un rato den puerto (a bin cu un crucero y ta sigui navega) 3 Si e persona ta dispone di permiso di residencia permanente of temporal pa e siguiente paisnan di otro parti di Reino Hulandes; Merca; Canada; Territorio Schengen; Reino Uni of Irlanda. 4. Tur ciudadano cu tin un visa di entrada multiple valido pa e territorio Schengen (visa Schengen).

Con un ciudadano procedente di un pais cu ta rekeri di visa, mester aplica pa su visa den caso e mester bin Aruba pa un biahe esencial y vital?

Den caso cu ta trata di un visa pa biahe cu segun maneho ta ser considera como esencial of vital, e siguiente procedura lo ta aplicabel. E persona lo mester subi e website www.nederlandwereldwijd.nl y siguientemente e ta procede y yena su informacion via di un formulario online y agrega tur documentacion necesario pa asina por haci un pre-screening pa por prueba e motibo cardinal di e biahe. Solamente esnan categorisa como esencial y cardinal lo wordo selecciona pa evalua si tin capacidad pa continua cu e proceso. E personanan den e grupo aki lo ricibi un notificacion con pa continua cu e proceso di peticion di visa. Demas personanan, cu no ta cay den e categoria di esencial y cardinal, lo ricibi un mensahe general indicando cu actualmente pa motibo di limitacion di COVID-19 no ta procesando peticionnan di visa di otro indole.

Informacion detaya encuanto introduccion di e visa pa ciudadanonan Venezolano ta disponibel via di e website di Reino Hulandes:

https://www.paisesbajosmundial.nl/paises/venezuela/viajes/visado-para-el-caribe-holandes/necesito un-visado-para-las-partes-caribenas-del-reino.

