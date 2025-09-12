Ministerio di Turismo, Transporte y Labor hunto cu Departamento di Labor y Investigacion (DAO) ta anuncia introduccion di salario minimo, pa ora, entrante 1 di januari 2026.

Introduccion di salario minimo pa ora

Aruba ta uni su mes na e otro paisnan den Reino pa introduci un salario minimo pa ora. Introduccion di un salario minimo pa ora ta conduci na un salario minimo mas husto y mas transparente y ta necesario pa promove y proteha bienestar y prosperidad di tur empleado. E conseho di Sociaal Economisch Raad (SER) ta indica cu e falta di un salario minimo pa ora por ta considera manera un deficiencia den e proteccion di e posicion di e empleado.

E metanan di Desaroyo Sostenibel (SDGs), particularmente meta 8, ta enfatisa e importancia di pago igual pa trabou igual y pa promove un crecemento economico inclusivo. E crecemento economico aki mester traduci den henter nos comunidad di un manera sostenibel y husto.

Dia 1 di september 2025, a aproba unanimamente den Parlamento di Aruba e cambionan den e ley di salario minimo pa asina introduci salario minimo pa ora. Entrante 1 di januari 2026 ta bira obligatorio cu tur empleado di 18 aña of mas, cu ta gana e salario minimo, mester gana un salario minimo pa ora sin importa e cantidad di ora cu ta traha.

Cuanto e salario minimo pa ora ta?

Entrante 1 di januari 2026 e salario minimo pa ora.ta Afl. 11,58.

Cua ta e cambionan principal?

A. Den e ley di salario minimo actual tin un discrepancia entre empleadonan cu ta traha 40 ora pa siman y empleadonan cu ta traha mas cu 40 ora pa siman. Conforme cu e ley actual, tur dos grupo ta gana mesun salario minimo pa luna, mientras cu e ultimo grupo ta traha mas ora. Esaki ta nifica cu un empleado cu ta traha 40 ora ta gana Afl. 11,58 pa ora, mientras cu un empleado cu ta traha 45 ora ta gana Afl. 10,29 pa ora. Cu e introduccion di un salario minimo pa ora, ta elimina e discrepancia aki.

Introduccion di un salario pa ora ta nifica tambe cu empleadonan cu ta traha menos cu 40 ora pa siman mester gana minimo e salario minimo pa ora di Afl. 11,58.

B. E formula di calculacion uza pa calcula e salario minimo pa luna ta keda corigi. Te cu awe ta uza un formula incorecto di 4,28. E formula aki ta incorecto, pasobra e no ta basa riba e cantidad real di siman pa luna. Entrante 1 di januari 2026 lo uza un formula mas preciso cu ta 4,333 (52 siman dividi den 12 luna).

C. Posicion di e empleadonan domestico ta bira mas claro. Tin un distincion detaya entre e empleadonan domestico cu ta biba cerca su dunado di trabou y e empleado domestico cu no ta biba cerca su dunado di trabou. Pa e empleado domestico cu ta biba cerca su dunado di trabou ta conta un salario minimo pa ora di Afl. 5,35 pasobra e dunado di trabou ta cubri e gastonan di biba di e empleado. E beneficio aki ta conta manera parti di su salario den natura. Tur otro empleado mester gana e salario minimo di Afl. 11,58.

Pa ken e ley di salario mínimo ta aplicabel entrante 1 di januari 2026?

Pa controla si un empleado ta cay bou di e ley, e salario pa ora mester ta conoci. Si e salario ta mas abou cu e cantidad legalmente estableci di Afl. 11,58, e salario pa ora mester keda ahusta entrante di 1 di januari 2026. Empleadonan cu ta gana mas halto cu e salario minimo pa ora di Afl. 11,58 no ta cay bou di e ley aki.

DAO ta haci un yamada na tur empleado y dunado di trabou pa tene cuenta cu e cambio den e ley di salario minimo cu lo drenta na vigor dia 1 di januari 2026. Pa mas informacion por yama DAO na 5237720 of manda un email na [email protected]. Tambe por bishita DAO su oficina na Paardenbaaistraat 11 entre 7.30 am pa 12:00 pm y 1:00 pm pa 3:00 pm.