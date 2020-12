Introduccion di App ‘Comerciante Uni Aruba’ pa informacion y comunicacion moderno entre tur comerciante

Tin varios comerciante cu preocupacionnan hopi grandi ultimo tempo, sintiendo cu no tin hende cu ta para pa nan. Comerciantenan Uni tin un App awor cu lo bini cu diferente beneficio pa tur comerciante na Aruba, grandi y chikito. Comerciantenan Uni awor a bira un asociacion legal, nan kier purba modernisa comunicacion entre comerciantenan y asociacion. Nan ta haciendo esaki awo via introduccion di un App. E app aki bo por hay’e riba PlayStore y iStore bao nomber Comerciante Uni Aruba, bo ta download e y registra.

Comunicacion mas miho y moderno entre comerciantenan

E app su beneficionan ta entre otro miho comunicacion. “Locual cu den pasado tabata dificil, awor tin den e app nos ta tene bo na altura di tur cos cu ta pasa, tur informacion di gobierno, y tambe nos tin un Form, puntonan bancario of di impuesto y diferente topico. Un comerciante por bay den esaki y skirbi su preocupacion den su sector, tur comerciante por mira esaki y dialoga hunto,” Frans Ponson, di Comerciantenan Uni ta splica.

Dus den cuadro cu esaki, e board por mira kico tur ta wordo discuti y por tin votacion, comerciantenan por Sali traha un carta, uza e informacion pa trece pa gobierno y comunidad. “Tur comerciante lo por wak kico ta e problemanan, y si tin algo den dje cu bo no ta wak, bo por tuma contacto cu e board directamente,” sr. Ponson ta bisa.

Sea bo ta comerciante chikito of grandi, bo por join pasobra esaki ta pa yuda trece miho informacion na gobierno y pa yuda economia di Aruba.

Un di e preocupacionnan ta negoshinan clandestino, hende cu ta haci transporte of bende accesorio, paña, direpente tur hende ta haciendo negoshi pero no tin hende pa defende nan. “Comerciante Uni t’ey pa defende tur comerciante, tanten cu tur cos ta legal, nos no lo para tras di ningun comerciante cu no tin su cosnan regla legalmente,” sr. Ponson ta bisa. Cualkier comerciante cu lanta, por registra y bo lo keda na altura di tur desaroyo imporante riba nos isla.

