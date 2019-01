Intimidacionnan sexual den e mundo di cuido ta latente

Intimidacion den cuido ta un problema serio. Organisacionan pa añanan largo a bisa di lo haci algo ariba esaki, pero ainda mas di mita di e trahadonan den cuido, e.o. trahadonan social y nursenan ta wordo intimida door di cliente of e pashentnan mes.

“Mi ta hay’e horibel pa tende algo asina, pero e no ta sorprendemi”, segun Gerda Arends. E ta un persona di confiansa pa nurse y trahadonan di hospital na Noord- Holland y a yega di tende hopi di storianan aki.

“Cliëntenan cu ta grita ‘tadaa!’ pa despues para bo dilanti completamente sunu. Style di ‘mi kier algo dibo’ . Of un hende cu ta cera e porta na lock pa asina e nurse no por sali”.

Kinipi den pecho

Situacionnan indesea manera esaki na pia di trabao ta varia hopi. “Gritamento pasobra segun e pashent e nurse ta laat, ta loke ta bin dilanti mas tanto”, según un verpleegster for di Noordoost-Friesland cu ta prefera di keda anonimo.

Pero “papiamento bulgar” tambe ta pasa hopi. “Vooral e mucha muhenan jong”. Como ehempel e ta trece un situacion dilanti caminda cu’n cacho ta lembe su sapato. “Ayera el a lembe algo otro dimi”, según e cliente/pashent.

Tipo di situacionnan asina ta inaceptabel, pero asina mes e ta wak cu e dunadonan di cuido ta sigui haci nan trabao. “Mi a yega di haya un kinipi na mi pechonan”, un trahado a yega di conta Arends. “E siguiente biaha mi a bay para un poco mas leu. E ora e no por a mishi mas”.

Namora di e dunado di cuido

Tin biaha e dunadonan di cuido mes ta “defende” nan cliente, Arends ta sigui splica. Esaki tabata e caso di Anne. “Mi no por tum’e na malo”, e ta bisa den caso di un cliente cu kier a bras’e. “E ta autista y e expresa su mes hopi extremo”.

Ta trata aki di un persona cual el a yuda como un supervisor di vivienda. E tabata tin’e na bista. “Mi tabata ripara esaki”, Anne a bisa. “Cu Valentine’s Day e tabata kier a dunami algo”. Pero el a purba di ignora esaki.

Ora cu Anne a bay cu vakantie, e cliente kier a bis’e ayo. “E tabata kier a cariciami, pero mi a push’e. Mi no por a move. Mi tabata letterlijk cu mi lomba contra muraya”. E homber a rabia y e situacion a sali for di man.

Segun Arends dentro di e organisacionnan mes, lo mester bin cu charlanan structural ariba e tema aki. “Si ta p’ami durante cada reunion esaki lo mester ta un punto di agenda. E ta hopi mas importante cu si a tira of laga di tira druppel den wowo of si e verband t’ey ainda. Ta trata di e bienestar di e dunado di cuido”.

Comments

comments