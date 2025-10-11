Actualmente, N.V. ELMAR ta realisando trabou di mantencion importante riba e red di distribucion di medio voltahe. Pa ehecuta e trabou aki, e carga (load) electrico ta wordo temporalmente traspasa di un parti pa otro parti di e red, pa sigui garantisa servicio di coriente na cliente.

E transformatorhuizen den e red electrico ta diseña cu varios punto di conexion di kabelnan bou tera, locual ta permiti ELMAR traspasa e carga electrico di un kabel pa otro. E traspaso di e carga electrico, conoci tambe como “schakelen”, ta un parti regular di e operacion diario di distribucion di coriente, cu ta tuma lugar durante henter e aña.

“Schakelen” ta un proceso continuo cu ta haci posibel e ehecucion di trabou di mantencion preventivo y mehoracion di e red, sin causa interupcion prolonga di suministro. Ademas, e flexibilidad di e sistema aki ta permiti cu den caso di un interupcion, ELMAR por rapidamente traspasa e carga na un otro kabel y reestablece e servicio di coriente den menos tempo posibel.

Relatando na e interupcionnan di suministro di coriente durante e ultimo dianan, den cierto caso, kabelnan cu a keda “energized” sin carga (load) durante algun tempo por desaroya un debilidad den nan isolacion. Ora e kabelnan aki ta wordo pone bek den uzo, por surgi algun problema tecnico inespera.

Actualmente, e tecniconan di ELMAR ta monitor e situacion di cerca, y ELMAR ta asumi responsabilidad pa soluciona cualke fayo cu por surgi y pa minimalisa su impacto riba nos cliente. Den caso cu tin un fayo, ELMAR ta actua inmediatamente pa soluciona esaki den e manera mas rapido y sigur posibel.

E trabounan di mantencion aki ta esencial pa sigui mehora e confiabilidad y resistencia di e sistema electrico di Aruba. ELMAR ta compronde cu un interupcion imprevisto di servicio di coriente ta causa molester y inconveniencia, y ta pidi disculpa pa cu esaki. ELMAR lo sigui traha cu prioridad riba e areanan afecta pa restaura e suministro lo mas pronto cu ta posibel, mientras cu nan ta fortalece e red pa un futuro mas sigur y stabil.