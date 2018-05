Interupcion di servicio na planta di RWZI Parkietenbos

Departamento di Obra Publico ta informa tur compania cu ta deposita awa residual na RWZI Parkietenbos, cu entre diahuebs 10 di mei 2018 pa diadomingo 13 mei 2018 cu e planta lo ta cera pa mantencion.

Dia 11 di mei 2018, e planta di RWZI na Bubali lo ta habri for di 6’or di mainta pa 2’or di atardi y dia 12 mei 2018 for di 6’or di mainta te 7’or di anochi.

Ta pidi pa tene cuenta cu e trabounan andando riba e caminda cuminsando for di rotonde di Sasaki pa Super Food direccion Oranjestad ta cera. Consequentemente, e desviacion pa yega RWZI na Bubali ta via Y.E. Irausquin Blvd (panord di Amsterdam Manor).

En conexion cu e trabounan menciona, Departamento di Obra Publico ta haci un peticion na nos usuarionan pa tene cuenta cu e cambionanan y ta pidi pa tene cuenta cu e inconveniencianan cu lo por surgi pa cual nos ta pidi nos disculpa.

Comments

comments