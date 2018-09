Interupcion di comunicacion na Oficina di Estadistica

En coneccion cu remodelacion/y mantenimiento di nos oficinanan, Oficina Central di Estadistica (CBS) kier a informa e communidad di Aruba lo siguiente:

CBS lo tin un interupcion di comunicacion entrante 28 di september 2018 cuminsando for di 3 or di atardi te cu dialuna 8 di october pa 8 or di mainta.

Esaki kiermen cu CBS no lo tin comunicacion telefonico ni tampoco via internet.

Entrante 8 di october 2018 lo tin communicacion normal bek.

Oficina di Estadistica ta pidi disculpa pa e inconvencia aki.

