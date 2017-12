Interprete falso di seña a daña conferencia di prensa

TAMPA BAY, Merca — Un aresto grandi a wordo haci den un caso di Seminole Heights dia 28 di November, pero hopi den e comunidad sordo a wordo laga cu espacionan en blanco, danki na un interprete falso.

“E tabata para eynan ta bira su mannan dilanti y patras. Mi por a conta automaticamente cu interprete no ta haci esey,” Betti Bonni, un interprete di sorto certifica, a bisa.

Derlyn Roberts a aparece na warda di polis na Tampa riba e anochi eynan, pero comisario Dugan a papia riba e captura di un sospechoso asesino den serie, esnan den e comunidad sordo por bisa cu e interprete ta bisando cosnan sin sentido.

“Mas parti di e tempo mi tabata mira loke e tabata señalando pero no tabata uza e señalnan mes,” Profesor di USF, Rachelle Settambrino, a bisa. “Ora cu e tabata deletra palabranan, e no tabata spell nada di dje. Tur loke e tabata haci ta bisa coy loco mas cu tur cos.”

Mama di Monica Hoffa, cual yiu muhe tabata un di e victimanan, tabata na e conferencia di prensa, dependiendo riba e interprete eynan.

“Mi conoce e mama sordo di un di e victimanan di e asesino serial, e tabata para eynan. E tabata para eynan y e interprete tabata señalando den unmanera cu tabata incomprendibel,” Bonni a bisa.

Un vocero pa TPD a bisa cu no a haci su due diligence y no a puntra Roberts ora cu el a aparece como un interprete di ASL.

E ciudad ta depende riba contratistanan pre-paga pa interprete, y polis ta asumi cu el a wordo manda.

“Nos tin asina hopi agencianan di interprete y akinan tin interpretenan habilita, di unda e persona aki a bin y dicon nan no a introduci’e apropiadamente?” Settambrino a cuestiona.

Roberts tabata tin varios aresto riba su record, incluyendo un conviccion cu a cost’e su libertad.

“Realmente e confiansa eynan a wordo distrui na un punto riba ken por depende riba dje,” Settambrino a bisa. Polis di Tampa a bisa cu nan a haya un diferente interprete e siguiente mainta na un otro conferencia di prensa, un hende legitimamente emplea pa e contratista.

Un vocero di Polis di Tampa a bisa cu e no sa dicon Roberts a pose como un interprete. Nos a bay na Roberts su cas pa papia cun’e, pero ningun hende a atende nan. Polis a bisa loke a bisa cu no ta un crimen. Na luga di esey, e ta un violacion etico.

