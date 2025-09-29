Interpaso 2025 ta cuminsa diabierna 3 di october caminda OCA (Organisacion Caballista Arubano) lo celebra su 40 anja di existencia cu un weekend yena cu actividad. Cu entrada completamente gratis, bar y cushina bon surti, lo conta cu 3 dia di ambiente.
Diabierna lo ta un dia special pa tur e caballistanan unda lo cuminsa cu un Expo di e 40 anjanan di OCA. Cu potret y resultadonan di anja 1985, nos ta invita tur caballista di antes y awor pa pasa. Diasabra lo tin competencia di cabaynan di Paso Fino, Trote y Galope y Trocha y diadomingo di Equitacion. Tur 3 dia lo tin banda y/of DJ pa pone ambiente.