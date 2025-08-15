Awe den e investigacion penal di e tiroteo di 9 di februari 2025 den cual A.C. Lanoy di 19 aña a fayece pa motibo di un tiro di polis, e dos agentenan policial envolvi a bolbe wordo scucha como sospechoso. Despues di e interogacionnan aki, e ultimo actividadnan di investigacion lo tuma lugar y e investigacion finalisa.

Ministerio Publico a anuncia anteriormente cu ambos agente policial lo wordo persigui penalmente. Nan lo wordo acusa di complicidad di homicidio.

Landsrecherche ta trahando actualmente na compilacion di e dossier final. Asina cu esaki keda cla, e lo wordo entrega na Ministerio Publico.

E asina yama ‘regiezitting’ den e caso ta programa pa diabierna 7 di november 2025. Durante e tratamento aki den Corte, e abogadonan di e sospechosonan lo haya oportunidad pa presenta nan deseonan di investigacion. Corte lo dicidi siguientemente cualnan lo keda admiti.

Tanto e abogadonan di e sospechosonan como e abogado di e famia di e victima fayeci a ser poni na haltura awe tocante e avance den e caso.

Pa motibo di e seriedad di e incidente den cual un hoben a fayece, e investigacion aki a wordo trata cu prioridad dor di Landsrecherche. Na mesun momento e falta di recurso durante hopi anja dor di falta di placa, ta causa cu otro investigacionnan andando a confronta tardanza.