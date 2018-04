Internet ta sufri un atake cibernetico masivo

TECNOLOGIA

Varios tabata e websitenan rond mundo cu a wordo blokia, pa motibo di un atake masivo lansa pa ‘hackersnan’contra e ekipo di Telecomunicacion di e compania Cisco. E compania aki ta un di e companianan multinacional mas grandi di mundo cu ta fabrica y bende ekiponan di telecomunicacion na varios compania, segun informacionan di e grupo di investigacion di e compania Mericano aki.

E vulnerabilidad di e aparatonan di Cisco, den cual a instala e sistema Smart Install Client, cual a permiti e hackernan crea un programa cu ta elimina datonan y instala archivonan. E compania di siguridd informatica Solar Security a bisa cu e ‘botnan ta scan tur e webadresnan pa detecta e presencia di e dicho vulnerabilidad y esaki ta permiti nan pa ehecuta comandonan den e sistema di dispositivonan di Cisco de forma remoto.

Talos Intelligence a adverti cu e atakenan por ta asocia “cu algun estado” haciendo referencia na e alerta di e Centro nacional di Integrancion di e siguridad Cibernetico y Comunicacion di merca riba ‘algun actornan cibernetico’ vincula cu ‘autoridadnan Ruso’.

Mientras tanto, e conocido compania di siguridad informatico Kaspersky lab riba su website ta bisa cu e atakenan a wordo dirigi, den su mayoria, contra websitenan Ruso, aunke cu website di otro paisnan tambe a sufri fayonan. E compania a sostene cu pa medio di Cisco Smart Install Client, e ‘botsnan’ ta cambia e archivonan di configuracion’, caminda nan ta laga e mensahe “no mete den nos eleccionnan” (Do not mess with our elections).

Kaspersky lab ta considera cu e ‘botsnan’ uza pa comete e atakenan aki ta busca dispositivonan vulnerabel, y resultado di esaki ta cu nan ta blokia e acceso na centronan di dato, cual ta genera fayo den hopi websitenan.

E compania a señala cu escala di e atake por ta hopi mas serio, mientras cu ainda no ta conoci ken ta tras di e atakenan masivo aki.

Diabierna a registra problemanan cu visualisacion di publicacionnan nobo ariba Twitter.

Comments

comments