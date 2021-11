19 aña pasa International Order of the Rainbow for Girls a wordo treci Aruba pa asina crea mas lider di hobencita den nos comunidad. IORG ta un non-profit youth service organization pa hobencita di 11 pa 20 aña. E organisacion ta yuda cada hobencita haya mas confiansa propio y liderazgo via di servicio comunitario. Otro aña International Order of the Rainbow for Girls lo ta celebrando su di 100 aña y lo wordo celebra na Oklahoma, unda e prome organisacion a wordo funda.

Recientemente e directiva di hobencita pa e proximo 6 luna a ser anuncia y e tema ta “Growing with Rainbow” pa e periodo aki; creciendo hunto den e organisacion aki y lidera pa e hobencita Veronique Santanilla.

Mas cu 20 hobencita a wordo instala pa nan puesto nobo. E organisacion aki ta wordo guia door di un grupo di 13 adulto/ mayor voluntario.

E hobencitanan aki ta wordo getrain nan liderazgo y confiansa propio door di trabou di servicio comunitario. Pa finalisa, cada hobencita ta haci su mesun reunion, avansando den e organisacion cu diferente funcion y na final presidente. Cada board tin un mentor cu ta coach e hobencitanan aki door di guia e plan y ehecucion di projectonan, por ehempel trabou caricativo, actividad social y hopi mas.

Bo conoce un hobencita cu lo por ta interesa pa haya sa mas di e organisacion aki y kier bira miembro? Lo tin un atardi informativo diasabra 27 di november di 1.30pm pa 2.30pm na Lodge El Sol Naciente, Cumana 26. Contact e presidente actual Veronique Santanilla na 564-3494 of via email [email protected] of Rushella Tromp na [email protected]

Comments

comments