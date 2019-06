Interesante presentacion di Agripreneur na Pensionadonan

Departamento di Agricultura, Cria y Pesca Santa Rosa a wordo invita di parti di IDEA

kende ta forma parti di Derectie Economische Zaken cu ta ofrece ayudo u guia gratis

na tur persona cu ta desea di cuminsa cu negoshi chikito of mediano. Den e caso siman tras di lomba a organisa presentacion di diferente instancia of departamento pa presenta esaki na pensionadonan. Santa Rosa su tarea tababta pa duna un presentacion kico ta e posiblidadnan pa bira un Agripreneur. Nos presentacion tabata na momento cubo cuminsa planta sea

den scala grandi of chikito. Pensa con pa cuminsa planta e berduranan cu mas ta wordo uza den bo cushina tur dia. Berdura mas popular cu ta wordo pidi riba merccado. Bon pa tene na cuenta tambe kendenan por ta bo cleintenan pa asina sali for di bo productoanan.

Esaki ta e diferente puntonan y hopi mas cu a wordo treci dilanti den nos presentacion. E pesionadonan presente a keda hopi contento di por a haya un idea con pa por bira un posibel Agripreneur. E presentacion a wordo duna dor di Ludwig Rasmijn y Randy Maduro di Santa Rosa. Di parti di Santa Rosa nos ta sumamente contento di por a forma parti di IDEA su proyecto di cual na varios ocacion caba nos ta trahando hunto cu diferente otro proyecto. Nos ta spera di por sigui duna tipo di presentacionnan asina pa motiva nos hendenan pa planta mas tanto posibel sea pabo propio uzo of tambe kisas den futuro bo por bira un exitoso Agripreneur

Comments

comments