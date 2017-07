Interes ta grandi pa studia na Universidad di Aruba

E aña escolar cu ta tras di lomba, por bisa cu e interes pa studia na Aruba, na Universidad di Aruba a crece masha hopi mes. Sr. Glenn Thode, director di Universidad di Aruba ta splica.

E cifranan final, ainda no ta tur ta cla. Ainda falta algun fase di control ariba e ultimo her- tentamen, cu cera. Ainda tin algun toets cu ta wordo tuma ainda. Pa final di Juli lo por tin resultadonan. Ya caba tabata tin algun studiante cu a ricibi nan bul, dus nan diploma. Financieel Economisch Faculteit tin na ceremonia di entregamento di diploma tanto Propadeuse, como nan fase final, cualnan ta Comerciele Economie, Marketing, Bedrijfseconomie of Accountant. Eynan e resultadonan tabata bon, mas o menos di loke ta wordo spera tur aña, mas o menos un 10 pa aña. E cifranan exacto no ta conoci. Pero unabes cu tur e studiantenan cu tabata tin of hertentamen of un caso apart pa nan. Myoria di biaha di e aña academico, dia 8 di September di e aña aki. E ora por bisa exacto cuanto studiante a caba nan aña y cuanto studiante nobo a inscribi, ta spera cu tur hende cu tin gana di sigui un estudio na Universidad di Aruba, haci esaki mas lihe posibel.

E programanan a cana bon tambe, no tabata tin ningun incidente cu por bisa cu esaki no a cana bon e aña aki. E aña aki Universidad tabata tin un proceso den e aña academico, caminda a somete diferente di nan programanan na proceso di acreditacion. Esakinan a bay tambe mas o menos manera spera. Tabata tin un di e programanan cu ainda cu nan a wak un rato e proceso y ta evaluando con ta continua cu esey. Pero dos di nan a bay completamente manera spera.

E aña academico en principio a bay bon. Awo ta preparando pa e aña nobo, y ta di dos aña cu tin e aña di evaluacion. E programa lo wordo ahusta pa e di dos aña. Tin basta interes pa esaki y pa e otro programanan nan ta den proceso di evaluacion, ya cu tur aña nan ta pasa den e proceso aki. Mayoria di nan programanan a madura. Esun di Academic Foundation Year, cu ta esun di mas nobo, e ta esun cu ainda mester rekeri adaptacionnan cu ta bisa cu ta tiki mas fundamental cu ora bo wak e programanan cu nan tin hopi aña caba.

Sr. Thode a sigui splica cu ya caba nan ta mira cu pa algun di nan facultadnan e interes ta subiendo pa e aña aki. Ya caba e pre- registracion ta duna indicacion di esaki. E facultad di Hospitality a hala mas hende cu e pre- registracion.

Loke ta hala atencion ta cu hopi studiante di afo ta aplica pa e programa aki. Aworaki ta bezig ta evalua si Universidad por acapara e studiantenan aki di afor pa e programa, cu ta exchange studancy. Nan ta bin cu e programa di Erasmus plus, cu ta duna sosten Europeo financia e exchange. Esey ta pone cu ya caba ta pensando cu kisas cu toch reorganisa un poco con e Collegezaalnan ta wordo usa, pero tur cos ta mustra cu ya caba a yega e capacidad di infrastructura y espacio. Sr. Thode ta premira algun estudionan nobo pa 2018, cual lo bay start. Nan ta ripra esey caba. Esey ta estudionan di stemfields, esey ta proyecto di Green Faculty. Pa 2018, lo mester tin un ampliacion di nan infrastructura cu ta hopi mas considerabel cu awo.

Director di Universidad di Aruba, Sr. Thode, ta sigui splica cu pa awo pa e aña binidero, nan ta bezig ta wak kico haci cu e espacio cu nan tin. Kisas lo mester añadi algo temporario adicional. E interes ta subiendo caba, e aña aki e pre- registracion ta mas halto cu aña pasa.

Mirando e interes pa studia aki na Aruba, kisas lo mester adapta e horarionan di e facultadnan. Sr. Thode a splica cu esaki tambe ta den evaluacion y ora cu haya e cantidad di studiantenan nan lo bay evalua con ta reparti e collegezaalnan, ki ora cual facultad y cual programa lo por uza na tal hora. Un sistema cu Universidad ta uzando pa hopi aña caba, ta funcionando ainda. Algun facultad ta duna mas les mainta y asina ta uza e capacidad di espacio di Collegezaal optimalmente. Por bisa cu Universidad di Aruba ta drei for di 8 or di mainta, te cu mas o menos 9 or di anochi, segun director di Universidad di Aruba, Sr. Glenn Thode.