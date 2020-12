Interes pa cumpra klapchi na Aruba ta birando menos

Rubin Ponson, Experto di Explosivo na DOW ta informa cu tin seis container na caminda riba barco direccion pa Aruba. Si compara esaki cu cantidad di importacion cu tabata tin antes, e ta hopi menos pero si mester bisa cu e cantidad di klapchi cu a wordo warda di aña pasa ta mas cu nunca.

Ta calcula cu ora e seis containernan aki yega, lo tin un cantidad di mas o menos 10 pa 12 container di klapchi cu por bay wordo bendi den comunidad, di cual ta menos cu añanan anterior. Esey ta haci tambe cu e peticion pa esnan cu ta bay bende klapchi ta bira menos tambe. “Tin gruponan di bendedornan of importadornan cu a tuma decision for di principio di e pandemia cu nan no lo importa of bende klapchi e aña aki, esey a haci cu ta solamente cuater importador a dicidi cu nan ta bay importa klapchi cual a resulta den e cantidad di seis container cu ta bini”, segun sr. Ponson.

Normalmente entre 18 pa 22 container pa aña ta wordo bendi na Aruba, di cual ta sobra hopi biaha dos of tres container. E ultimo aña por a ripara cu esaki a subi, e tabata un cantidad mas halto ainda, casi dobel di locual tabata e añanan anterior, cual ta mustrando cu interes pa cumpra klapchi ta birando menos, cual ta di spera e aña aki tambe segun sr. Ponson. “Nos no por bisa cu lo tin scarsedad na klapchi pero si e ta bay ta hopi menos, y nos ta spera cu locual nos tin lo por wordo bendi completamente pa no tin klapchi mas pa warda e aña cu habri”, segun sr. Ponson.

Klapchi cu ta wordo uza pa shownan ta separa di loke ta conta pa benta di publico, esakinan t’ey ketobay, aunke shownan tambe a baha mirando cu te aworaki solamente ta 2 peticion tin pa show di tiro na final di aña, antes e tabata riba 10, mastanto den zona di hotel.

Pa locual ta e interes den klapchi den nos comunidad, segun sr. Ponson, ta semper depende na e benta y esnan cu ta cumpra klapchi, y riba esey e comerciantenan lo adapta nan mes na cuanto lo mester trece pa por bende. “Mi ta kere ningun hende kier warda klapchi, tur producto para ta placa para y mi ta kere nos tur kier Sali for di dje. Nos di DOW no kier warda klapchi, nos ta desea pa tur wordo bendi pa asina sigura un comunidad mas liber di cualkier desgracia cu por tin durante aña ora bo ta warda e klapchi aki”, segun sr. Ponson.

36 permiso a wordo pidi pa 2020

Cu menos punto di benta pa 2020, e control lo ta mas stricto riba cada punto di benta. Segun vocero di Cuerpo Policial, Lito Lacle, tin un total di 36 permiso cu a wordo pidi pa 2020. Tabata tin e oportunidad pa pidi permiso te cu diabierna siman pasa. Si compara cu aña pasa unda tabata tin 74 peticion di permiso, e ta pues un bahada drastico. Hopi comerciante ta cauteloso pasobra nan no sa kico ta bay pasa cu e situacion di Covid19. “Tur protocol di DVG a bin acerca hunto cu e permiso caminda e comerciante ta bay cu ne. Cu 36 peticion, e ta mas facil pa controla compara cu aña pasa”, segun sr. Lacle.

Tin menos klapchi, pero segun sr. Lacle, mester ta consciente den comunidad y ta spera cu casonan di accident cu klapchi keda abao. “Ta consciente cu bo tin cu tene cuenta cu cierto klapchi bo no por tira cu muchanan, y si ta tira nan mester ta bao supervision di mayornan,” segun sr. Lacle.

