Marco Rubio durante un conferencia di prensa a bisa oficialmente na prensa relaciona cu e accion di merca zuid den Caribe.
Durante un bishita n’e ciudad di Mexico marca pa cooperacion di siguridad, secretario di estado di Merca Rubio a defende e ordo di presidente Trump pa destrui un boto di droga den caribe y a adverti cu e strategia aki lo sosode atrobe mientras cu Mexico y Washington a anuncia un frenta conhunto contra criminalidad organisa.
E minister di relacionnan exterior Mexicano, Juan Ramon de la Fuente y Rubio a acorda diaranson pa traha pa desmantela crimen organisa transnacional pa medio di “cooperacion mehora” entre e dos paisnan, un dia despues cu Merca a ataca un embracion cu supuestamente tabata transporta droga den Caribe.
E alto funcionarionan a hiba palabra durante un conferencia di prensa conhunto.
Rubio a wordo puntra tocante e atake cu forsanan arma di Merca a realisa diamars contra un boto sospechoso di trafico di droga, cu nan ta bisa tabata liga n’e organisacion criminal Venezolano tren di Aragua.
Merca pa hopi tempo a usa tecnologia estableci pa intercepta y intercepta barconan di traficacion di droga. Pero e no ta funciona pasobra e cartelnan di droga aki sa cu nan ta bay perde 2% di nan carga. Loke lo para nan ta si nan wordo destrui, e secretario di Estado a declara.
“E mesun mecanismo di inteligencia a wordo uza pa determina cu un barco di traficacion di droga tabata bayendo direccion di Merca, y en bes di intercept’e, riba ordo di e presidente, el a wordo destrui. Y e lo sosode atrobe,” el a declara.
E funcionario a laga sa bon cla ku e presidente di Merka “ta bay hiba guera contra organisacionnan narco-terorista.”