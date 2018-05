Intento di sabotahe ta causa di otro candela ariba dump

Cu e situacion di dump ta alarmante, esey ta conoci pa e comunidad di Aruba. Pa varios aña caba, habitantenan di Simeon Antonio, Parkietenbos y bicindiario ta sclamando pa algo wordo haci. Pero cu tin hende cu ta hinca den nan cabes pa bay comete un acto di sabotahe, ta inconcebibel.Pero esey mes ta loke a sosode dialuna anochi.

Dialuna anochi entre 7 or pa 8 or, un pick up cora a subi tereno di dump na Parkietenbos, cu algun caha cu menos bon intencion a dicidi di cende un candela riba e tereno di dump.

Personal di siguridad a tuma nota di esaki y a bati alarma riba esaki pero mester a atende rapidamente pa informa Serlimar cu tin un candela basta grandi ariba tereno di dump na Parkietenbos.

Di biaha personal di Serlimar a acudi cu tur e ekiponan grandi pa domina e candela aki. A keda combati e candela aki te den oranan di marduga pa asina domina e candela pa e no forma un molester mas pa bario di Simeon Antonio y otro barionan den bisindario. Nan a haci uzo di 10 container di 30 yarda di santo pa tapa e candela riba dump na Parkietenbos.

Masnoticia a tuma contacto cu Minister Otmar Oduber cu a indica cu e ta lamenta profundamente cu tipo di sabotahenan aki ta tumando ariba tereno di dump. A traves di sistemanan di camara di siguridad ta haciendo e investigacion pa capta e auto cu a haci un intento di sabotahe ariba tereno di dump.

Esaki no ta prome biaha cu sabotahenan ta tuma luga, mas bien esaki a bin ta tumando luga varios aña caba. Pero tur cos ta indica cu esaki ta un vengansa politico of un vengansa personal contra di Serlimar.

E pick up color cora tabata e ultimo auto cu a subi e tereno di dump, cu algun caha. Investigacionnan ta mustra cu den e cahanan nan a pone algun kimico, cual lo por a causa un desastre mucho mas grandi ariba tereno di dump y hasta pa e bisindario. Danki na e personal di siguridad atento ariba tereno di dump, cu esaki a wordo contene y evita un desaster mayor.

Ta di spera cu cualkier persona den bisindario cu por a capta algo inusual di un auto of pickup color cora cu hende cu menos intencion por tuma contacto cu Serlimar of autoridadnan concerni.

Gobierno ta trahando duro pa yega na un solucion pa cu e situacion ariba dump cual no ta facil, pero solucion ta na caminda dentro di algun luna. Ta parce cu tin elementonan den nos comunidad cu no kier pa soluciona e problema di dump.

Comments

comments