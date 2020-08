Intento di boycott contra Post Aruba NV ta laga clientenan na Aruba perhudica

Pa algun tempo caba tin un confusion grandi den esnan cu ta haci uzo di Post Aruba NV pa haci nan online shopping cu adres na Merca. Ta asina cu pa varios aña caba Post Aruba NV tabata tin un convenio laboral cu e compania Mericano Punto Mio, unda cu ta duna servicio na clientenan residencia na Aruba pa haci online shopping cu un adres propio na Merca. Pa un motibo of otro e aña aki Post Aruba NV a termina nan convenio comercial cu Punto Mio y asina cuminsa un relacion comercial cu e compania renombra internacionalmente, APG International.

Aparentemente Punto Mio no a keda mucho contento cu e decision di Post Aruba NV y a dicidi di cuminsa un boycott directo contra nos empresa estatal Post Aruba NV, cu e solo meta pa pone e empresa estatal local mustra malo y kita nan clientela. Por a tuma nota cu Punto Mio a keda manda email haciendo uzo di ePost su database y uzando nan (ePost) nomber y logo, pero avisando e clientenan cu nan lo ta hayando nan carga via Cavalier na Aruba y no via Postkantoor mas.

Di nan banda, Post NV a manda email pa nan clientenan notificando di e cambio di compania y cu cada cliente lo ricibi un adres nobo na Merca pa nan por sigui haci uzo di e servicio di ePost. Pero no ta tur hende a logra ricibi e notificacion na tempo y lastimamente a cay den e trampa di Punto Mio, cual a haci cu awe hopi cliente tin nan paki(nan) pega na Aruba mes pa hasta 2 luna caba. Loke ta haci e situacion mas alarmante ta e hecho cu Cavalier ta keda duna e clientenan delaster un tipo di excusa y pidi un cantidad extra di documentacion innecesario, sin por soluciona e problema. Por a tuma nota riba Facebook di e gran cantidad di keho cu tin contra e mal servicio cu Cavalier (na Aruba) ta brindando, cual ta haci cu Punto Mio su intento di boycotia Post Aruba NV ta “backfire” pisa riba nan.

