Intencion di polis di bario ta pa prome presente den e bario

Polis di Bario ta un concepto cu ta existi for di basta aña caba. No cu e no tabata activo den San Nicolas. E tabata activo den districto 3, pero no cu e tabata opera for di e bureau mes. Intencion di polis di bario ta pa e ta e prome presente den e bario. Sr. Andrew Hoo, Alto Comisario di Polis, ta amplia.

Tabata tin un post tambe na Cura Cabay y for di eynan e tabata opera tambe. Bario di Mabon no tabata tin presencia di Polis di Bario. Si polisnan ta patruya den e bario, nan tabata manda asistencia acopla na e patruya normal, dus e polisnan uniforma cu tin e tarea pa patruya den e barionan aki.

No tabata tin presencia policial den barionan pa algun rato pero no kier men cu nan no ta activo, y riba esaki ta tumando asistencianan di e patruya normal cua ta di e funcionarionan uniforma cu tin e tarea aki tambe pa controla.

Den relacion cu algun oficinanan cu no ta activo tin cu sinta hunto cu Minister di Husticia y Infrastructura cu cierto areglonan pa fiha un strategia pa habri nan bek y esunnan cu t’ey caba duna un update tambe. E autonan cu material di KPA t’ey caba y ta haciendo un recuento pa wak kico tin y kico ta falta anto e unidadnan bieu si ta bay wordo reemplaza.

E funcion di polis den bario tin e intencion di prome pa ta presente den bario, y haya sa kico ta tur e problemanan cu por a presenta den e bario. Di e manera aki polis di bario tin informacion caba pa duna ayudo den e proceso den cualkier situacion pa duna un solucion. Por haya muchanan jong tambe cu ta drei tire anochi na Dakota. Esaki ta trabao di Polis cu por traha en conhunto cu DOW y otro instancianan concerni.

Esaki ta e concepto cu ta cera den polis di bario y logico pa duna apoyo den siguridad tambe y pa alivia e presion di e patruyanan den un situacion di emergencia manera atraco of accidente. Tambe ta bay evalua si mester reforsa e patruyahe mas oranan y ta flexibel riba esaki , y keto bay ta keda analisa unda tin mas problema of tin mester di esaki y cuerpo di polis ta keda flexibel pa patruya na diferente oranan.

Finalmente Pueblo por conta cu e polis di bario ken cu ta keda activo y ta mas flexibel caminda cu tin mas acceso en caso cu tin mester di ayudo, segun Sr. Andrew Hoo, Alto Comisario di Polis.

