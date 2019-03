Inteligencia Artificial na India pa yuda detecta ceguera

MADURAI, India — E Clínica Oftalmologica Aravind ta brinda tratamento na cualkier persona cu yega na su portanan, sea cu e tin placa of no.

Tur dia ta yega mas di dos mil persona di full India, y tin biaha di otro partinan di mundo, pa yena e gangnan y wachtkamernan di e hospital aki di 43 aña di existencia, ubica den e extremo sur di e pais. Recientemente, un mainta Vt Muthusamy Ramalingamm, cu ta biba den e ciudad, a drenta den un camber den e di dos piso, el a sinta y pone su cachete riba un aparato chikito cu por wordo poni ariba un lessenaar, cu’n camara cu ta focus ariba su wowonan.

Un operador a mishi cu e pantaya den e parti patras di e scanner di wowo y, den cuestion di algun seconde, el a haya un diagnostico den un computer ariba e muraya. Segun su diagnostico, e tabata mustra señal di tin retinopatia diabetico den ambos wowo, un condicion cu por causa ceguera si e no wordo atendi cun’e.

Den mauoria di hospital y clinicanan di mundo, e diagnostico ta wordo duna door di dokternan specialisa, cu ta samina e wowonan di e pashent y identifica e sintomanan di e retinopatia diabetico: lesionnan masha chikito, sangramento y decoloracion. Sin embargo, Aravind ta purbando di automatisa e proceso. Den colaboracion cu’n ekipo di investigadonan di inteligencia artificial (IA) di Google cu sede na California, e hospital ta poniendo un sistema cu ta reconoce e condicion su mes, a prueba.

Google y su compania ruman Verily ta focus ariba e tipo di ceguera debi na e prevalencia y cu e ta un clase di malesa cu;n sistema di inteligencia artificial por detecta den un etapa trempan. Google lo no cobra e hospital durante e periodo di prueba di e tecnologia.

Investigadonan ta spera cu e sistema di IA yuda e dokternan evalua na mas pashent den un pais unda cu retinopatia diabetico cada biaha ta mas frecuente. Casi setenta miyon Indio ta diabetico, segun e Organisacion Mundial di Salud, y tur ta core e risico di keda ciego. No obstante e pais no tin suficiente dokternan capacita pa evalua tur e pashentnan. Pa cada miyon di persona na India, solamente tin diesun dokter di wowo, segun e Conseho Internacional di Oftalmologia.

E proyecto ta parti di un iniciativa generalisa pa desaroya y implementa sistemanan cu por detecta automaticamente señalnan di malesanan of pacedimentonan cu scanner medico. Varios hospital na Merca, Reino Uni y Singapore tambe a realisa ensayonan clinico cu sistemanan cu ta detecta señalnan di ceguera diabetico. Investigadonan rond mundo ta explorando tecnologianan cu por detecta cancer, deramenan celebral, problemanan di curason y otro condicionnan pa medio di rayonan X, MRI y el tomografia computarisa.

Comments

comments