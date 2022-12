Integridad ta algo cu Prome Minister Evelyn Wever – Croes ta considera hopi importante. Por mira esaki a traves di e enfasis cu a pone riba integridad desde Gabinete Wever – Croes I, door di inclui integridad den un ministerio y aworaki cu Gabinete Wever – Croes II, cu Aruba tin un Minister encarga cu integridad.

Nacion nan Uni a decreta 9 di december como Dia Internacional contra Corupcion. Den cuadro di esaki Gobierno di Aruba ta declara e siman di 5 pa 9 di december como: Siman Nacional di Integridad cu e lema “Honra bo compromiso cu integridad”.

Kico ta nifica integridad?

Prome Minister Wever – Croes ta describi integridad como haci lo corecto den tur sentido di palabra for di e cosnan mas chikito te na e cosnan di mas grandi. Ademas, pa no haci lo corecto tin biaha so, pero haci lo corecto semper y cu respet unda bo ta, cu ken bo ta y respeta si hende ta wak kico bo ta haci of no.

Con Aruba lo por beneficia di integridad nacional?

Premier Wever – Croes a sigui splica cu nivel halto di integridad tin hopi beneficio pa henter Aruba. Dos motibo principal ta encera placa y confiansa:

Ora bo no ta cana e caminda di integridad anto tin corupcion andando, e ta costa placa di Pais Aruba y di ciudadanonan. Pasobra e placa ta bay concentra den un grupo chikito di persona cu ta beneficia di e placa aki, of di locual cu nan ta haci den cuadro di corupcion. Pues si logra saca mas tanto corupcion for di e sistema nan cu nos tin na Aruba, eorey lo tin mas placa disponibel pa yega na esnan cu mas tin mester di dje. E otro motibo importante pakico integridad ta asina importante pa Aruba ta e tema di confiansa. Cu nivel halto di integridad, e ciudadano lo tin confiansa bek den su politiconan y gobernantenan cu nan ta haci lo corecto y traha na interes di comunidad.

‘Esaki ta e dos motibonan cu pa mi ta principal, pero tin hopi mas motibo pakico integridad na nivel mas halto di Aruba lo beneficia tur ciudadano di nos pais y crea progreso y bienestar cu nos ta buscando,’ Prome Minister Wever – Croes a expresa.

Por ultimo, Prome Minister a bisa cu awor cu Aruba ta den recuperacion, e ta importante pa pone mas atencion riba e tema di integridad. Pasobra recuperando cu integridad ta recuperacion real pa Aruba.