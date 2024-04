Diasabra mainta a tuma luga n’e Sede di Gimnasia Artistico di e Federacion Arubano di Gimnasia, cu a tene un clinica cu un instructor di exterior, uno di nivel hopi halto cu a bin Aruba.



Segun Nicole Hoevertsz, di Comite Olimpico Arubano, ta super orguyoso di e federacion miembro, mirando cu nan ta desaroyando hopi conocemento, treciendo conocemento di pafo, pa yuda fortifica den e caso aki, e deporte di gimnasia artistico.E ta sigui conta cu algun siman pasa tabata na un competencia nacional di gimnasia ritmico, cual t’e otro disciplina, pero e federacion ta responsabel pa tur dos. Den e ultimo un pa dos aña tabatin bishita tres biaha di e presidente di e federacion internacional di gimnasia, Morinare Watanabe, cu a realmente bin pusha e deporte di gimnasia pa nan cuminsa competi mas na nivel internacional y COA ta apoya nan den esey.Tin un atleta cu ya caba a forma parti di e delegacion p’e Weganan Centroamericana del Caribe, cual ta Amica Every, cu ya caba ta proyectando hunto cu e federacion p’e haya un beca olimpico p’e otro ciclo p’e cuminsa bay afo y mehora su nivel ainda mas.Tambe tabatin bishita di e Comision Tecnico di FIG, cual t’e Federacion Internacional di Gimnasia na Aruba, cu a tene nan reunion. Ta mira cu e federacion ta haciendo varios actividad na diferente manera, diferente angulo pa percura p’e deporte wordo fortifica mas p’e atletanan haya mas exposure pa nan por expone nan mes n’e expertonan internacional y di e forma ey nan ta siña cos nobo y esey ta bon pa Aruba, ta bon pa nan, ta bon p’e clubnan, ta bon p’e federacion y ta bon pa Comite Olimpico Arubano tambe.Di parti di e secretario di Federacion Gimnastico Arubano, Junior Rivero, el a splica cu nan tabatin e honor como Federacion pa por a trece coach Olimpico di Gimnasia di Merca, sr. Alvarez Aruba, pa por a duna un performance clinic n’e atletanan hoben pa loke t’e tres clubnan cu ta pertenece n’e federacion di gimnasia di Aruba. Tur tres a participa durante di e fin di siman aki n’e clinica, cu a enfoca riba e desaroyo di e tecnicanan di e rutinanan pa e deporte di gimnasia.Banda di esey tabatin como invitado e coachnan di Corsou di Colorido Gimnasia, cual tambe a join p’e clinica aki. Esaki ta haci cu e ta algo grandi p’e federacion. Mas cu claro tabatin COA cu a bin cu nan comision tecnico y nan Vice-Presidente, cu a bin mira con e desaroyo ta bayendo.Durante e ultimo añanan, gimnasia a desaroya inmensamente na Aruba. Ta mira mas y mas cu ta bayendo internacionalmente, bao di club y ta spera cu por yega n’e punto caminda cu tin atleta di rendimento halto den futuro p’asina nan tambe por participa si ta posibel den e weganan Suramericano, di Caribe y Panamericano y kisas te hasta por yega na e Weganan Olimpico.Sigur esaki ta un caminda hopi largo pa bay, pero tin di bisa cu clinica manera esaki ta yuda n’e desaroyo n’e parti basico pa loke ta trata gimnasia, pa yuda desaroya esaki y asina crea atleta di caliber halto.Pa loke ta instruccion, segun Rivero, tin coach di caliber na Aruba sigur. Locual den e caso aki Coach Alvarez ta haci ta yuda reenforsa loke tabata wordo brinda y bin cu tecnica nobo, con pa sigui desaroya esaki pa por crea atleta di caliber mas halto ainda. Loke tin na Aruba sigur ta coach cu pa e Federacion ta dunando resultado grandi pa loke ta e deporte di gimnasia na Aruba, pero si por haya e chens den e caso aki manera coach Alvarez cu ta un coach olimpico di gimnasia di Merca, pa haya su conocemento na Aruba, ta algo sigur cu e Federacion ta inmensamente gradicido na dje.Jean Alvarez ta coach di gimnasia di Merca y tabatey presente durante e clinica di gimnasia diasabra. E ta hopi impresiona p’e rendimento na Aruba. Gimnasia ta un deporte popular na Europa, na America y un luga manera Aruba, e no tabata sa cu tabatin gimnasia pa mas di 40 aña, cu a impresion’e. E tin casi henter su bida ta dedica na gimnasia, y e no tabata sa cu na Aruba tabatin un programa caminda hopi mucha muhe ta hopi bon prepara.Den tur e paisnan tin dificultad. Tur hende tin un problema aki aya y ningun hende ta perfecto. Pero si ta impresionante pa mira e nivel cu tin na Aruba den un pais cu realmente no ta dje conoci ey den e deporte cu ta riba un nivel basta halto.Esaki ta un deporte olimpico. Por competi den varios mundial, centroamericano, panamericano, ta un carera hopi largo y cu hopi sacrificio. Tin hopi mucha muhe chikito den e federacion y esey ta ilustra un tempo largo. Mester tin pasenshi y sigui traha. Pero gimnasia ta un deporte completo. E ta un deporte cu p’e coach ta basico pa tur deporte.E ta duna capacidad y ta crea habilidad. Esey ta yuda hopi deportista. Es mas, Alvarez a yuda train hende di otro deporte, dunando gimnasia pa duna elasticidad. Manera e peloteronan cual mester elasticidad. E judocanan pa duna nan forsa, pa e boxeadornan tambe, pa duna nan coordinacion. Gimnasia ta un deporte completo.

Pa Alvarez, esaki no ta un trabao p’e, e ta algo cu e stima. E mes a train cu varios atleta olimpico y como entrenador tabatin resultado olimpico cu varios atleta. El a introduci varios atleta di ekipo nacional di Merca hubenil y adulto. Tambe e mes a participa den panamericano y yuda atleta di hopi otro pais manera Colombia, Brasil, Portugal, Rumania, Mexico, Puerto Rico, Cuba. Alvarez a yuda hopi federacion na mundo. Den e etapa aki di su bida, e ta bayendo na varios pais, manera India, Italia, yudando e entrenadonan hoben pa nan cana riba un caminda mas cortico y cu su experiencia y cu loke e por y a siña riba cada bishita, e ta purba di nutri nan y duna nan e miho informacion pa nan por logra nan soño cada ken den nan pais y nan atleta.