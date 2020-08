Instroomtoets 2020-2021 pa studiante nan di EPB Oranjestad di klas 1 – Startjaar

Unit Startjaar di EPB Oranjestad ta informa cu e instroomtoets pa e aña 2020-2021 pa e alumno nan di scolnan basico lo tuma lugar riba e fechanan 24, 25, 26 di augustus 2020 como preparacion pa ora scol habri.

Alumnonan mester ta na scol 7.30 am riba e fecha stipula cu a wordo comunica na mayornan.

EPB Oranjestad a tuma contacto telefonico cu tur mayor pa avisa nan ki dia nan yiu lo mester ta presente pa traha e instroomtoets. Si acaso esaki no a sosode por tuma contacto cu EPB Oranjestad pa verifica e dia cu e alumno lo tin cu traha esaki.

Nos ta spera tur alumno cu su uniform di Unit Startjaar bisti. Ta recomenda pa e alumno desayuna bon y trece algo di come y bebe. Esaki debi cu e kantine di scol lo ta cera.

Teniendo na cuenta cu protocol di covid -19, tur alumno mester presenta cu un mondkapje bisti y mantene nan mes na distanciamento social entre alumno y personal di scol.

Nos ta pidi mayornan pa motiva e alumno pa haci su best durante e instroomtoets. E resultado di e instroomtoets ta juda determina e nivel di estudio di e alumno.

Nos ta desea tur alumnonan hopi exito durante di e instroomtoets.

