Segun e registro di proveedornan di cuido medico (AB 2022 no. 79), tur practica di cuido medico, clinica, empresa, etc. mester registra anualmente den e registro di dunado di cuido medico. E reinscripcion ainda no a drenta na vigor, pasobra segun vision di Minister di Turismo y Salud Publico, prome a ofrece e proveedonan di salud e oportunidad pa registra y pasa door di e proceso nobo na un manera adecua. Awor ta tempo pa cumpli cu e obligacion legal. E registro di proveedornan di cuido medico ta un implementacion di art. 2 inciso 4 di Ordenansa nacional tocante calidad den cuido medico. E ta rekeri cu e ta registra como dunado di cuido medico y cu e ta cumpli cu condicionnan specifico pa ta y keda registra.

Den practica real, e condicionnan aki finalmente a bira cla pa tur partido. Entre otro, e mester tin un procedura di keho tambe, ta afilia na un comicion di keho cu un presidente independiente. E presidente aki por no tin un relacion cu su practica/institucion.

For di 1 di februari 2024 esaki ta nifica cu organisacionnan cu no tin nan registro den ordo no por registra un dunado di cuido medico pa traha cerca nan. E proveedornan di cuido medico cu no a registra ainda tambe lo obliga a Instituto di Calidad pa notifica IVA pa motibo di un violacion di ley.

Tur proveedor di cuido medico registra for di 2023 mester registra nan mes atrobe. E reinscripcion mes lo drenta na vigor dia 31 di maart 2024 y esaki ta implica manda un email na [email protected] [email protected] of [email protected] cu e siguiente documentonan:

1. Un bista general si tabatin un cambio den e siguiente puntonan durante e ultimo aña:

a. e entidad Huridico (nomber di e organisashon / forma Huridico ) ;

b. e bestuur, director(nan), accionista, zorgmanagernan cu copia di nan ID y registracion di

Censo.

c. permiso di establesimento (pa extencion/otro servicio).

d. permiso di director of permiso di trabou i residencia, si ta necesario.

e. procedura di keho, si e procedura of e comicion a cambia.

2. Polisa di seguro y cobertura (Na Afl.) di seguro di responsabilidad profesional pa bo persona

(empresa/un persona/ asosacion) y e cuidadonan cu ta traha den bo organisacion.

3. Manpowerplan pa e aña aki.

4. Un informe anual di calidat cu normalmente lo a entrega na IVA (2023).

5. Un lista completo di verificacion di si (ainda) ta cumpli cu e rekisitonan di calidad di

Ordenansa Nashonal di calidad Di Cuido Medico (AB 2014 no. 74), manda e ‘ formulario di

reinscripcion di proveedornan di cuido medico ‘ completo y firma.

Consecuencia

Si e organisacion no a duna un prueba valido di cumplimento y bolbe registra, e lo haya un anotacion den e registro. Esaki ta nifica ku e ta risibi un carta di e minister responsabel pa e no- cumplimento cu e rekisitonan. Inspeccion Di Salud Publico (IVA) y UO AZV lo ricibi copia di e carta. Nos kier enfatisa cu un registro valido como proveedor di cuido medico ta crusial pa garantisa confiansa di pashentnan y partido nan interesa den cuido di calidad halto. Si bo tin un pregunta tocante e procedura di registracion of e documento nan necesario, no duda di tuma contacto cu nos personal di registracion. Nos ta cla pa yuda y cumpli cu tur e rekisitonan.

Nos ta confia cu lo tuma e asunto aki na serio y duna e documentonan rekeri na tempo. Huntu nos por kontribui na un sistema di salud di calidad halto cu ta cumpli cu e standardnan di calidad mas halto.

