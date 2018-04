Instituto Correccional Aruba (KIA) ta den un estado deplorable

Relaciona cu e situacion actual di KIA, Minister di Husticia a expresa cu en berdad ta den un estado deplorabel y a anuncia cu tin e intencion di haci e miho esfuerzo pa construi un prizon nobo y esaki a wordo discuti recientemente na Hulanda y tambe na Corsou na luna di Januari. Sr. Andin Bikker, Minister di Husticia, ta splica.

Minister Adin Bikker a reuni cu otro coleganana den husticia pa pone agenda riba e punto aki tambe , siendo cu e responsabilidad riba un persona cu a wordo deteni ta responsabilidad di Reino ya cu Aruba ta mara cu nan den cierto tratadonan di relacionnan humano.

Esunnan cu actualmente ta traha den e institucion aki tambe ta labora den un ambiente hopi demotivante, ya cu e luga ta laga hopi desea. Door di esaki ta constata tambe cu tin e sindrome di draai deur unda cu e persona cu a wordo deteni, hopi biaha door cu e instituto e ta hopi decai den e aspecto di e correccional, ora cu nan ta sali den un rato nan ta wordo reclui bek y riba esaki tin hopi recidivismo.

Teniendo na cuenta cu esaki, kier drecha condicionnan pa e trahado y e detenidonan y tambe kier baha e ripitivismo caminda cu ta bay institui un task force pa haci inventarizacion y yega na un plan concreto y esey ta den su proceso cu e aprobacion di e presupuesto 2018.

En todo caso ta keda cana den e direccion aki, anto den presupuesto 2019 probablemente lo continua cu e esfuerso, anto riba esaki a surgi e duda si kia ta bay keda den e mesun bario tambe mirando e tantisimo tereno cu tin rond di institucion coreccional aki cu, por a bay pa proyecto di terenonan.

Riba esaki, Minister a splica cu mirando e retonan cu tin riba e presupuesto ta bay wak kico por renoba unda tin cierto espacionan cu a wordo construi recientemente cu kisas ainda por wordo uza, anto por lo demas ta bisa cu tin un formula den Arkitectura unda cu si ta costabo mas cu 60% di e balor pa renoba e ora ta mas miho replase, pero nan ta bezig cu estudionan riba esaki.

Pero mirando cu en berdad tin hopi tereno, probablemente por a bin cu construccionnan algo completamente nobo of renoba cierto partinan cu halanan nobo, mirando cu no tin mucho espacio financiero.

Bayendo bek cu e tema di presonan den KIA, e edad actual di e reclusonan ta varia entre 18 y 21 aña y riba esaki mester wak cua institutonan manera enseñanza pa empleo, ibiza, ta cuminsa duna educacion na e hobennan aki , cu ta comete actonan di delinciencia, tira atraco entre otro, y den cua forma por stop cu esaki definitivo pa nan no bolbe cay den man di husticia, pa cual e minister a splica cu despues di hopi aña, gobierno actual tin un plan concreto poni den e presupuesto unda cu Minister saliente su proyecto di husticia tabata tin 6 pagina so y cu tabata acapara casi 2 miyon florin pa aña, y awor aki tin un plan multiple basa riba prevencion, y tambe combati criminalidad pa loke ta trata especificamente nos hobennan.

Tin diferente proyectonan manera veiligheidshuis cu ta cay bou guia di Ministerio Publico, cu ta basicamente concentra multidisciplinariamente ta atende cu ta personanna cu riba personanan cu lo caba di ta den contacto cu husticia y esunan cu ta identifica cu tin e risico cu por a cay.

Hobennan pero tambe nan famia,y e medio ambiente natural pa haci nan guia pa sea cu nan no bin den problema cu husticia of no bay ripiti y pa esaki tin e proceso conoci na Hulanda di reclassering cu ta yama Halt, dirigi riba e hobennan .

Y los di esey, conhuntamente cu Minsiterio di Asuntonan Social, e Minister di Husticia ta bin cu e Plan Nacional di Accion conhuntamente cu coleganan di Asuntonan Social y Labor cu a dedica como gabinete hopi fondonan riba esaki pa atende cu e problemanana social cu ta desemboca den actonan unda a wordo falta e respect na e ley unda lo ataca e problema den un forma multidimencional pa por preveni delincuencia hubenil, segun minister di Husticia, Sr. mr. Andin Bikker.

