Durante un combersacion cu sr Thomas Ruiz presidente di Vereniging Rijscholen Aruba VRA a duna di conoce riba reciente cifranan cu ta aumentando pa cu accidente den trafico. Thomas Ruiz a duna di conoce cu nan ta keda poni na altura di e cifranan unda e comision trafico insigur ta publica esaki y tur hende por bay riba e pagina y mira e cantidad di accidente, e cifra casi awor pa Augustus caba ta yegando casi 6 mil. E cifra di 4531 cu a keda publica caba ta duna un bista cu ta bay pasa e record di 2024, cu ta 8 mil plus.

Cifra di accidente y cuanto vehiculo ta full otro

Loke tin cu tene cuenta cu e cifra no ta amplio splica, pasobra e ta accidente, si bay conta cuanto vehiculo ta involucra ya bo ta papia di aña pasa 2024 tabata 15 mil pa 16 mil vehiculo, y tin tene na cuenta cu ta conta e cifra di ladronicia, vandalismo, y vehiculo cu ta pega na candela y tur esaki ta un problema di trafico cu tin bay resolve.

VRA no ta hayando cooperacion, ta kere e gobierno nobo y parlamento por haci algo

Nos di VRA no ta hayando e cooperacion como debe ser, ta kere den gobierno nobo cu e parlamento nobo cu nos a wordo invita pa sinta na mesa y por discuti e problematica cu tin den trafico y sa bon cu esaki ta afectando Aruba den tur sentido, tanto den partido economico social y tur caminda.