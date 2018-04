Instancianan Argentino yudando tata di Kal El Gietel pa haya su yiu bek

Relaciona cu e caso caminda cu’n mama a sali di Aruba, caminda tin un denuncia entrega contra di e mama pa secuestro. Tata di un di e menornan, Sr. Edmar Gietel, pa medio di su abogado dr. Diego Maggio na Argentina, ta wordo representa den e caso aki, cu ta splica con e caso aki ta hinca den otro, caminda a pidi UNICEF Argentina e.o., pa nan intervencion di e caso aki.

Realmente ta hopi preocupante e situacion di e tata aki, ken ta bay haci 7 luna caba cu no sa e estado di su yiu, unda cu a wordo notifica di esaki na tur e instancianan na Argentina manera Unicef, Missing Child y Canciyernan y Ministerio di Relacionnan Exterior di Argentina como di Hulanda tambe.

No ta compronde pakico e mama no a wordo cita ainda pa reaparece na Aruba bek cu ta e luga di origen unda ta presenta e hecho huridico pa e debate di e custodia of tutela di e mucha aki caminda cu akinan ta e luga natural unda e caso aki mester tuma luga.

No por trece un oficio of documento di Aruba cu por bisa cu e mama tin cierto derechonan y bin kere cu esey por hacie valido na Argentina por ehempel. Na Argentina tin un otro sistema di e custodia of responsabilidad parental unda cu tanto e mama como e tata tin e mesun derecho riba e mucha unda ta busca un ekilibrio unda cu ni tata ni e mama por tuma un decision sin consentimento di e otro y nan lo mester a bay un hues y esey lo ta e caso den permiso di biahe.

Den e caso aki e mama a haya permisonan di biahe pero despues na Argentina e mester a haya un otro contacto. En caso cu e mama di berdad por tin derecho di e custodia riba e muchanan esey ta menos mal, e problema ta pakico e la bay sconde pa casi 7 luna di e tata siendo cu tambe e derecho di e mucha ta wordo vulnerabel tambe riba e asistencia emocional y social unda cu riba esaki un cambio cultural tambe ta tumando luga y pesey e instancianan y hasta e fiscalia di Argentina no ta compronde e caso aki, y nan ta considera e postura cu e mama tin, hopi inapropia.

Gobierno di Aruba mester a pidi na gobierno di Argentina pa nan manda e señora Marchena bek Aruba, den e caso aki mama di e menornan pa finalmente por aclara e situacion di custodia di e mucha. Tin varios situacionnan confuso, pa di prome el a saca e mucha aki for di su pais di origen y tampoco a informa e famia cu e ta bay afo pa biba.

Argentina no ta responsabel pa resolve e caso aki, unda cu Aruba no por tira e problema pa nan unda e unico cos cu nan por resolve ta e impedimento di contacto, caminda cu e mama ta impedi pa e tata wak su yiu y esaki ta un delito penal. Argentina tin 47 miyon di habitantenan y pa esaki a wordo solicita participacion directo di Interpol pa por haya sa di e paradero di e mama, como tambe na departamento de emigracion.

Sr. Maggio ta bisa cu Aruba ta wordo husga

Pa ultimo ta pidi disculpa na e tata pa lo cual cu e ta sufri door cu no ta haya su yiu, pero en todo caso ta Argentina y e resto di paisnan di Sur America ta husga pais Aruba como isla di Antillas Hulandes unda a a wordo crea la Haya, anto ainda akinan e leynan di mucha ta eherce manera e ley den antiguo derecho, unda cu un mucha ta wordo trata como un cos y por core bay cone unda cu ta te 18 aña cu e mayoria di edad, sin cu e ley por actua pa proteha su derechonan di keda cerca su mama pero su tata tambe , anto esaki por sucede na ken cu ta y pesey tur e instancianan mester keda zorg pa e ley wordo cumpli cun’e.

E convencion di la Haya no ta un capricho, aki ta caminda cu varios pais avansa huridicamente riba e topico aki a bin hunto pa asina coopera hunto pa proteha un mucha di entre otro trafico di mucha of perdida di identidad .

E tema aki ta hopi tristo unda cu e mucha ta esun cu ta keda sufri unda cu e mama a kita e mucha for di su entorno cu kisas tabata bon cu su famia na Aruba. E mama lo mester bin bek Aruba, y duna splicacion riba e motibo pakico el a bay afo cu e mucha. Ora cu e keda cla cu e parti di custodia y despues e por bay destinacion cu e kier, pero basta cu e tin autorisacion di e tata.

Den caso cu autoridadnan Argentino haya Sra. Marchena y su yiunan, e procedura ta pa manda nan bek na Aruba pa resolve e problema dilanti hues y yega na un solucion huridico hunto cu e tata riba e derechonan y custodia di e mucha homber aki di 5 aña.

