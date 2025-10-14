Recientemente Kiwanis Club of San Nicolas a tene su ceremonia di Directiva nobo pa
aña 2025-2026 na cas di estatua di Gilbert Senchi di Lolita, localisa dilanti Post Aruba na
San Nicolas.
Pa e occasion aki a manda felicita y gradici e Directiva saliente y na mesun momento duna bon
bini na e Directiva nobo bou di e tema “Step It Up”
– cu ta un yamada pa tuma accion. E ta
encurasha tur miembro pa sali di nan zona di comfortabilidad cu proposito y pasion.
E Presidente nobo, cu ta Deborah van den Berg – Alexander, den su speech emotivo a conta
con un momento di inspiracion na un di e prome reunionan di Kiwanis 5 aña pasa a encurashe
pa tuma e prome paso – di Miembro pa Directora di Fundraising. Anto awe como Presidente,
e ta propone pa no solamente lidera, sino pa duna un ehempel tambe na su yui muher y nos
tur pa Step It Up!
Specialmente hunto cu vice- presidente ArtaÏza Fräser, nan ta riba un mission pa sirbi e aña
Kiwanistico cu balentia, determinacion y inspira comunidad pa lidera cu ehempel. Imagina si
henter comunidad dicidi na dal un paso dilanti, anto hunto? Uni cu nos y sea parti di e impacto.
Directiva nobo 2025–2026 di Kiwanis Club of San Nicolas:
● Presidente: Deborah van den Berg – Alexander
● Vice Presidente: Artaiza Fräser
● Secretario: Endrah Richardson – Gumbs
● Tesorero: Indi Poulina
● Presidente Inmediato (IPP): Joanette Vrutaal
● Directornan: Netera Brown, Jaritza Correa, Evola Vlaun, Shawn Gordon & Jumira Spier