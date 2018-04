Inspector di NFPA na Aruba cu curso di instruccion di prevencion di candela

Cuerpo di Bombero Inspeactualmente tin e inspector di NFPA na Aruba. E Stichting Brandweer Korps cu ta zorg pafo di Brandweer pa nan mesun hendenan, den actividadnan di Fire Prevention Week, tin como meta pa educa y hiba Brandweer dilanti. Hunto cu Gland Global cu ta un sponsor hopi grandi di Fire Prevention a organsia un siman di instruccion pa nos hendenan local. Sr. Eduard de Cuba, vocero di Cuerpo di Bombero ta amplia.

Na comienso di siman a haya un instruccion over di Fire Prevention, e NPFA one on one, e life safety code cu ta wordo uza diariamente den nan trabao, pa zorg cu e edificionan di Kantoor, deposito te na hotelnan grandi por wordo uza na un manera sigur. Y pa esunan cu ta haci uzo di e oficina por sinti nan mes safe. Y si algo pasa, cu nan por sobrevivi un calamidad den emergencia. Eynan, e departamento di Prevencion a asisti e training eynan, hunto cu’n grupo di sector priva, cu ta traha hopi close cu nan. Pa nan esaki ta un proyecto piloto, pero e idea cu Cuerpo di Bomberto tin ta pa hiba e prevencion mas leu di loek nan ta aworaki y tur hende cu ta den e area di trabao, ta ariba e mesun liña di trabao. Esaki ta pasobra cu hopi biaha tin discusionnan, un si, un no. Pero awo cu tur hende cu a presencia esaki, enberdad e life safety code ta yuda, e tin un motibo pakico e t’ey, y su balor ta grandi pa e wordo uza akinan.

Mas aleu, Sr. Eduard de Cuba, comandante di Cuerpo di Bombero a sigui bisa cu nan a cuminsa cu’n curso di Fire Investigation. Esey ta pa duna bomberonan local tips, ora di candela, kico bo tin cu wak, con bo tin cu wak’e, e posibel motibo di un candela. E ta yuda hopi ora di analisa kico ta pasando y den hopi caso, un seguro, un abogado, cu caso den corte ta pidi un rapport. Y esaki ta yuda pa duna mas evidencia di kico a pasa, dicon el pasa.Den un metodo cientifico, pa uza pa saca afo, kico ta pasando y kico a pasa. Esey lo yuda bomberonan den otor parti, den e parti represivo, cu ora cu bo caba di paga e candela, bo por yuda e comunidad mas tambe, den saca afo, kico ta pasando.

Pero pa e bomeronan tambe, internamente, e polisa cu nan ta hiba, si mester bin cambio of no. A base di rapportnan cu ta wordo traha, specificamente, ta haya mas informacion cu por wordo uza pa pa sigui desaroya e organisacion. Te asina leu, Sr. Eduard de Cuba, vocero di Cuerpo di Bombero.

