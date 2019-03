Inspectie Volksgezondheid lo cuminsa enforsa Ley di Casnan di Cuido

Durante un conferencia di prensa di Inspectie Volksgezondheidsdienst Aruba, caminda Sra. Sherryl Rosa- Fingal, Inspectie Volksgezondheid Aruba a anuncia un comienso nobo cu cinco departamento di gobierno, e asina yama Fantastic Five. E cinco departamentonan aki di gobienro ta bay haci algo fantastico, pa cu e Casnan di Cuido.

Na februari 2017, un ley a wordo introduci, e asina yama Ley di Casnan di Cuido, unda cu ta stipula cu’n Cas di Cuido mester tin un permiso pa e por tin un cas di cuido. Pero door cu tabata tin hopi casnan di cuido ya caba existente, esta 16 casnan di cuido aki na Aruba, ya existente prome cu e datonan aki, tabata tin un periodo di transicion, un temporada cu nan por a regla cierto asuntonan pa haya nan permiso.

Aña pasa Inspectie tabata tin como prioridad e casnan di cuido aki, y nan a tene dos ronda di inspeccion. Na comienso y final di 2018. A constata cu niun di e casnan aki no tin un permiso ainda. Tambe tin mas cosnan cu tin mester di mehoracion. Dus p’esey tambe a puntra e colaboracion di e coleganan di cada departamento y asina conhuntamente lo bay yuda e casnan di cuido pa por lo pronto pa nan yega na e permiso cu nan mester.

Inspectie Volksgezondheid Aruba den colaboracion cu e otro 4 departamentonan di gobierno, a stipula cu desde 1 di augustus 2019, esta e aña aki, si un cas di cuido no tin un permiso ainda, e lo wordo cera of al menos lo tuma pasonan pa bay cer’e. E ta algo grave, pasobra cu’n permiso, su cos basico ta siguridad y calidad. Y si no tin permiso, esey kiermen cu tin algo esencial basico cu ainda no ta na ordo, pa cu e cas di cuido. Pa e motibo aki, dia 1 di augustus ta dos aña y mei cu casnan di cuido a haya nan periodo di transicion pa nan por a traha ariba nan permiso y Inspectie lo bay yudanan. E ta wordo yama un ‘Fast track’. Ta bay yudanan, entre tur 5 departamento di gobierno, pa si un persona, un doño di un cas di cuido, mester di un di e deparrtamentonan aki, nan lo move conhuntamente, segun Sra. Sheryll Rosa-Fingal, Inspector na Inspectie Volksgezondheid Aruba.

Comments

comments