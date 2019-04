Inspectie Volksgezondheid Aruba a cera practica ilegal di dentista/orthodontista

Riba diabierna 29 di maart 2019, Inspectie Volksgezondheid Aruba (IVA) a haci un bishita di inspeccion na un practica ilegal di dentista/orthodontista, a base di un melding cu IVA a ricibi. Durante e bishita di inspeccion a constata cu e dunado di cuido no tin e autorisacion rekeri pa haci tratamentonan pa cuido oral na Aruba manera ley ta prescribi. Ademas, den e practica a topa cu varios remedi cu a wordo obteni ilegalmente y e practica mes den un estado antihigienico. Pues, IVA a dicidi di cera e luga pa e hecho cu e practica tabata operando ilegalmente. Esaki ta forma un peliger grandi pa salubridad publico na Aruba. E dunado di cuido a wordo informa tambe cu si acaso e sigui practica sin autorisacion, cu e lo haya un multa di Inspectie Volksgezondheid Aruba.

Cu e bishita di inspeccion aki, IVA kier a informa e dunadonan di cuido cu no lo tolera practicanan ilegal y cu lo tuma medidanan serio ora ta trata un violacion di ley. Alaves, IVA kier a recorda comunidad cu tin risiconan grandi envolvi ora di ricibi tratamento medico for di personanan cu no tin e competencia y educacion rekeri pa motibo cu nan no por garantisa cuido di bon calidad cu ta sigur. Por ehempel, den e caso specifico aki cu ta trata di cuido oral duna bou di circumstancianan antihigienico, pashentnan ta core e riesgo pa wordo contagia cu malesanan manera Hepatitis B y HIV.

Pa ley, tur dunado di cuido tin e responsabilidad pa garantisa cuido di bon calidad. Pues, ta hopi importante pa informa bon prome cu dicidi di ricibi cualkier tratamento medico. Pa siguridad di tur pashent, ta sumamente importante pa e dunado di cuido tin e autorisacion rekeri y ta registra na Departamento di Salud Publico. Si tin cualkier persona cu lo por ta na altura di tipo di casonan similar, por tuma contacto cu IVA telefonicamente na 5262160 of via email: [email protected]

