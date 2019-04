Inspectie Volksgezondheid actuando contra practicanan ilegal di dentista/ortodontista

Durante un conferencia di prensa, Departamento di Salubridad Publico a amplia mas ariba e melding cu nan a haya di un oficina di dentista/ortodentista.Sra. Dorylee Pappers- Lopez Penha, Inspector General di Departamento di Salubridad Publico a cuminsa na splica cu ora cu a haya e melding, a cuminsa cu e investigacion, pa wak si di berdad e melding aki ta cuadra cu locual cu a wordo gemeld.

A dicidi cu si tabata tin suficiente informacion pa tuma e siguiente paso. Esaki ta un di e puntonan di Inspectie, unda cu nan tin un departamento di melding y ta a base di esaki cu por tuma e accionnan necesario, pa contraaresta actonan ilegal cu ta tuma na Aruba.Pa un persona por traha na Aruba, e mester por ta registra na Inspectie Volksgezondheid. E ta hiba su diplomanan, y ta haya permiso pa fungi como dokter/dentista na Aruba. Y tanten cu no tin e autorisacion necesario pa opera na Aruba, e ta practicando ilegalmente. Esey ta algo cu no por acepta mas, pasobra cu e tin hopi riesgonan pa pashentnan cu ta bay na e practicanan aki.Informacionnan cu a wordo haya durante e bishita a wordo splica dor di Inspecteur Gezondheid,

Sra. Cheryl Rosa- Fingal.Pa Inspectie Volksgezondheid, si e persona no tin autorisacion, no ta puntra nada mas over di estudio ni nada. Loke mester a tuma luga, no a tuma luga. E departamento concerni lo mester haci e checkeo si e persona aki ta studia loke e ta bisa cu e ta studia. P.e. un persona por bisa cu e ta un ordodontista, pero e ta un dentista cu no a haci su specialisacion. Esey ta locual e departamento na Inspectie Volksgezondheid ta haci. Loke Inspectie ta haci ta yega puntra si tin autorisacion pa opera na Aruba. Si e contesta ta no, nan no por check si e persona ta traha na un nivel di calidad, cu ta sigura pa e pashentnan na Aruba,E persona en cuestion,manera tur otro persona cu kier practica na Aruba, mester bay registra pa haya e autorisacion necesario pa opera na Aruba. E aña aki lo ta bon pa bisa cu, manera aña pasa e punto di foucs tabata e casnan di cuido, e aña aki ta dentista/ortodentista ta e punto di atencion. Esey no kita afo, cu Inspectie lo no conduci otro investigacionnan. Pero pa aña nan ta kies un of dos topico cu nan ta focus ariba dje henter aña. Tabata palabranan di Sra. Dorylee Pappers- Lopez Penha.

