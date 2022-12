En conexion cu IVA su prome lustro, IVA a tene un Quality of Healthcare Conference cu a tuma luga na Boulevard Events Aruba riba 25 y 26 di november 2022. E invitadonan tabata tur e dunadonan di cuido na Aruba, entre otro dokter di cas, praktijkondersteuners (POH), specialista, fisioterapista, casnan di cuido y partera. E idea tras di e conferencia tabata pa crea un plataforma unda tur dunadonan di cuido por comparti experiencia y ideanan cu otro pa asina inspira otro. A dicidi di enfoca riba 5 tema cu IVA a wak den e transcurso di e 5 añanan di nos existencia, cu ta influencia y tin un impacto riba e calidad di cuido cu ta wordo duna na Aruba. E temanan aki ta Leadership, Organizing Quality of Healthcare, The Learning Organization, Communication in Healthcare y Collaboration in Healthcare.

IVA a wak e temanan aki bin bek den kehonan di pashent durante e 5 añanan y den analisis di e posibel calamidadnan cu IVA a ricibi di e dunadonan di cuido mes. Presentacionnan a wordo duna door di diferente expertonan riba cada tema cu ehempelnan practico di e veld di cuido. Pues, ehempelnan di nan experiencianan y tambe e lesnan cu nan a siña. Banda di e presentacionnan aki, e Inspecteur Gezondheidszorg di IVA, sra. Cheryl Rosa-Fingal tambe a duna un presentacion. El a duna un presentacion tocante IVA su “Brilliant Failure”, pues un proyecto cu tabata tin tur bon intencion, pero cu toch no a resulta manera IVA a spera. Importante semper ta kico a siña di e “fracaso” aki. E presentacion aki ta basa riba e idea tras di e Institute of Brilliant Failure cu a wordo funda door di sr. Paul Iske. E institucion aki su filosofia ta cu foutnan ta importante y mester wordo normalisa door cu nan ta importante den e proceso di siña. Sr. Iske tambe a duna un presentacion virtual durante e conferencia.

E temanan sigur a lanta hopi pregunta y discusionnan importante durante e dos dianan aki. Entre otro cu mester: mas informacion di e servicionan di cuido na Aruba pa e pashent, inverti den cuido primario y cuido cronico, restructura servicionan pa salud mental, mas comunicacion y colaboracion entre dunadonan di cuido pa loke ta intercambio di informacion y referencianan pa otro dunadonan di cuido. E idea ta pa IVA pone e puntonan di discusion como prioridadnan pa e añanan cu ta bin. E dunadonan di cuido mes a sugeri pa nan traha comisionnan chikito cu lo traha riba e puntonan aki.

IVA tabata contento cu e participacion di e dunadonan di cuido presente y kier a gradici tur participante y e oradonan cu a presenta durante e conferencia. E idea sigur ta pa organisa mas conferencianan den futuro. IVA tey pa monitoria y sostene e dunadonan di cuido y pashent. Pa asina hunto por yega na mehoracion di cuido medico na Aruba.