Insel Air a haya chens for di hues te Januari 2019

Curacao: Insel Air International B.V a haya tende for di Juez, P.E. de Kort cu e tin un aña y mei mas pa logra para riba pia bek. Hues a dicta riba 31 di augustus cu Insel Air International B.V ta haya un chens mas pa stabilisa su mes financieramente, si por logra esey ta e pregunta. Hues a pone cierto condicion pa e prolongacion di e compania. Insel Air mester cumpli cu e obligacion nan financiero desde september cual ta 450.00 florin Antiano.

For di e caso a bin dilanti cu e aerolinea cu aprobacion di e gobierno di Korsow desde 14 di maart, no ta cumpli cu e obligacion financiero. Insel Air tin 1200 creditor y mas di 160 miyon pa paga, segun e Hues cos no ta mustra bon pa e compania.

E unico cos cu por a scapa e aerolinea ta si haya un compania cumpre. Segun e consehero di Insel Air tin un posibel cumprado y dentro di dos luna lo haya contesta di e aerolinea cu ta interesa pa cumpra. Un otro interesado ta e grupo di Venezolano resendencia na Miami nan a entrega nan business plan pa cu esaki. Cua di dos compania lo cumpra e aorolinea no ta sigur ainda.

VonnisCUR201804330KGInselAir

